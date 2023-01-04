وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوة توعوية حول "فن التعامل"

لتطوير مهارات العاملين

نظمت وزارة الإنتاج الحربي - من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة- ندوة توعوية بعنوان "المهارات الشخصية وفن التعامل".

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاهتمام بتطوير مهارات العاملين بالشركات والوحدات التابعة بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن الندوة حضرها عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وحاضر بالندوة الدكتورة فاطمة أحمد إبراهيم نصر الحاصلة على دكتوراه في قضايا المرأة العربية وماجستير إعداد قيادات المرأة العربية إقليمياً ودولياً.

وأوضحت الدكتورة فاطمة أحمد أن المهارات الشخصية أصبحت عاملاً مهماً من عوامل التوظيف والاستمرار في العمل إلى جانب المؤهلات العلمية والخبرات العملية للعاملين، مؤكدةً أن العامل الذي يمتلك المهارات الشخصية هو الأقدر على تحمل المسؤولية وهو الأقدر على إنجاز الأعمال وتسييرها وتحقيق أهداف شركته وزيادة أرباحها.

وأشارت إلى أن المهارات الشخصية تساهم في تحقيق تواصل أفضل مع الآخر كما تنعكس بالإيجاب على المهارات المهنية للفرد، مضيفةً أن تنمية هذه المهارات تتطلب مجهوداً واعياً وممارسة مستمرة وإلتزاماً بالتنمية الذاتية.

وأوضح "بكر" أن تنظيم هذه الندوة يأتي في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف مجالات المعرفة للعاملين والعاملات بالشركات والوحدات التابعة، مشدداً على اهتمام الوزارة بالاستثمار فى العنصر البشرى وتنمية قدرات العاملين الشخصية وإكسابهم مهارات وخبرات تساعدهم على الإرتقاء بمسيرة عملهم.

بدورها أشارت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه تم خلال الندوة الإشارة إلى أن من أبرز المهارات الشخصية التي ينبغي أن يتحلى بها العاملين هي (روح التعاون والعمل الجماعي، الإبداع والتفكير النقدي، القدرة على حل المشكلات والأزمات بكفاءة والمرونة في التعامل مع مستجدات ومتغيرات بيئة العمل، التواصل الفعال، مهارات العرض والتقديم، الثقة بالنفس)، وتم تشجيع العاملين الحاضرين بالندوة على تطوير الذات عبر القراءة والإطلاع على المستجدات المتعلقة بهذا المجال.