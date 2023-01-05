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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن من ذوي الهمم يناشد التضامن بتوفير فرصة عمل ضمن الـ 5%

صدى البلد

ناشد المواطن مهران حسين عوض ، المقيم 34 عمارات شقه 15مدينة العبور ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء" بين الناس " التى يقدمها موقع "صدى البلد"، ناشد وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوي الهمم.

ويقول فى رسالته: «أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأحتاج الحصول على وظيفة تعيننى على الظروف المعيشية والصحية والتعليمية حيث إننى متزوج ولدي أسرة وليس لدى أي شغل أعيش منه أنا وأسرتى»، مطالبًا وزارة التضامن بالعمل على توفير فرصة عمل ليستطيع توفير مصدر دخل له للإنفاق على أسرته  وسداد الإيجار.

وأضاف : معاق ومعى بطاقه الخدمات المتكاملة نوع الاعاقه نوبات صرع كبرى والحالة مستقره وباخذ علاج تجريتوال 400 وحاصل على دبلوم زراعه 2005 وقدمت على وظيفة خمس مرات بمحافظة سوهاج فى قائمة الانتظار ولم يستجيب حتى الان وغيرت محل الإقامة لى ولأسرتى من سوهاج إلى مدينه العبور القليوبيهة للعمل وأولادى بالمدرسة وأعمل بائع فاكهه متجول بسنتر الياسمين وجهاز المدينة العبور رافض اى بائع متجول بمدينة العبور وأخذ التروسكل منى .

 

وأشار : قدمت على باكيات بسوق الذى عمله جهاز المدينة ولم يستجب وقدمت على باكيات الحى التاسع ولم يستجيب وانا تعبت من قلة العمل وليس لى اى دخل الا معاش كرامه 450 ماذا تعمل فى العلاج ومصاريف المدرسه وايجار الشقه ومصاريف البيت ماذا افعل عاوز حد يسمعني لو وظيفة او كشك لإعانتى على ظروف الحياه .

وناشد المسئولين بوزارة التضامن، النظر في أمره، وتوفير فرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، ليستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياة.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01144872591

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ذوي الاحتياجات الخاصة وزارة التضامن نوبات صرع الظروف المعيشية توفير وظيفة ذوى الهمم فرصة عمل

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