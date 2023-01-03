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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ«صدى البلد»|«القومية لمياه الشرب» ترد على شكوى قرية الدهسة بقنا

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما نشره "صدى البلد" تحت عنوان “22 طلب إحاطة علي مائدة إسكان النواب ومناقشتها بإجتماع اللجنة .. طلب احاطة بإستكمال محطة المياة  بقرية الدهسة مركز فرشوط  قنا ”.

 

أرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، رداً على الشكوى وجاء كالآتى: “ بإن قرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا  من المنتظر خدمتها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

حياة كريمة المبادرة الرئاسية إستكمال محطة المياة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

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