استجابة لـ«صدى البلد»|«القومية لمياه الشرب» ترد على شكوى قرية الدهسة بقنا

فى استجابة سريعة لما نشره "صدى البلد" تحت عنوان “22 طلب إحاطة علي مائدة إسكان النواب ومناقشتها بإجتماع اللجنة .. طلب احاطة بإستكمال محطة المياة بقرية الدهسة مركز فرشوط قنا ”.

أرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، رداً على الشكوى وجاء كالآتى: “ بإن قرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا من المنتظر خدمتها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)".

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