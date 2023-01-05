عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| أكثر من 2.5 مليون مستفيد من العقود الإلكترونية الموحدة لتأجير السيارات خلال عام 2022

صدى البلد

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجلت خلال العام الماضي 2022م، (2,667,000) عملية تأجير في قطاع تأجير السيارات ومن خلال العقد الإلكتروني الموحد، وذلك بعد اعتماد العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة (تأجير) في بوابة "نقل" الإلكترونية في بداية العام الماضي 2022.


وتصدرت منطقة الرياض من حيث إجمالي عدد العقود المسجلة في القطاع لتصل إلى (891) ألف عقد، بينما بلغ إجمالي العقود في منطقة مكة المكرمة (639) ألف عقد، و (435) ألف عقد في المنطقة الشرقية، و (712) ألف عقد موزعة على باقي مناطق المملكة.


وبلغ إجمالي عدد فروع مكاتب التأجير التي عملت بالعقد الإلكتروني لتأجير السيارات (2891) مكتبًا، لـ (794) منشأة عاملة في قطاع تأجير السيارات في المملكة، في (81) مدينة ومحافظة، وبلغ إجمالي عدد السيارات المستخدمة في القطاع (247,204) آلاف سيارة، وبمتوسط عقود يومية يتجاوز 13 ألف عقد إلكتروني، وتباين تصنيف العقود حسب المدة الزمنية، حيث سجلت العقود اليومية 33%، بينما سجلت العقود من يومين إلى 5 أيام 43%، وأكثر من 5 أيام 24%، وسجلت عقود السعوديين 67% من إجمالي العقود، و 33% لغير السعوديين.


كما أكدت "هيئة النقل" أن العقد الإلكتروني الموحد يتضمن مزايا مهمة، منها: أنه يعد عقداً موثقاً مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، كما يسهم في حفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر) ويقلص النزاعات، بالإضافة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات داعم مهم في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية في سيارات التأجير المستخدمة، كما يسهم في الارتقاء بتنافسية القطاع من خلال وضوح وسهولة إجراءات وعمليات التأجير.
ودعت الهيئة المنشآت المرخصة للاستفادة من خدمة "تأجير" المتاحة عبر موقع بوابة نقل الإلكترونية (tajeer.tga.gov.sa)

تأجير السيارات قطاع تأجير السيارات العقود الإلكترونية العقود المسجلة منطقة مكة المكرمة المنطقة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

هل أسلم؟ رونالدو أمام الكعبة يشعل مواقع التواصل.. فما الحقيقة؟ شاهد

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

عاجل..كولر يستبعد 15 لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلى رسميا عن الفريق .. تفاصيل

بقالها 3 أيام بتمطر ومستمرة بكره| تنبيه مهم من الأرصاد لهذه المناطق

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية تغلق الجلسة على ارتفاع بعد بيانات التضخم

تراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. الأهلي يحسم 3 صفقات نارية

أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الخميس 5-1-2023

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت ريلمي القادم Realme Pad Slim 

دعاء قيام الليل للرزق وقضاء الحوائج .. أدركه بخمس كلمات

مرتضى منصور يوجه الدعوة لجميع رموز الزمالك لحضور احتفالية الراعي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2023|برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

طريقة عمل سلطة الرمان .. صحية و شهية

الفنانة التشكيلية هالة رشدي: معرض "هي" يحتوي على لوحات لوجوه مختلفة للمرأة

طريقة عمل كيك الجوز بنكهة البرتقال

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ