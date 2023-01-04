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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن ارتفاع معدلات الإتجار غير المشروع فى الأسلحة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية الأوكرانية، اريانا ريفا، اليوم الأربعاء، أنه منذ 24 فبراير من العام الماضي تم تسجيل زيادة في عمليات الاحتيال والجرائم في مجال الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وقالت ريفا، أن عدد الجرائم قد أنخفض هذه الفترة، والحديث هنا يدور حول السرقة والنهب والسطو والأذي الجسدي.

وأضافت: "مع ذلك، زادت الجرائم المتعلقة بالاتجار غير القانوني بالأسلحة، كما زاد عدد عمليات الاحتيال بشكل كبير، بنحو 40%".

وأشارت إلى أن هذه الفئة من المجرمين "تشعر جيدا بمزاج المجتمع وتنفذ جميع مخططاتهم بمرونة شديدة" حيث تنفذ عمليات احتيال من خلال تأجير المساكن في المناطق الغربية وفي عمليات البحث عن المفقودين.

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وأكدت أنه بعد ستة أشهر من بدء الحرب الروسية مع أوكرانيا، "رفعت العناصر الإجرامية رؤوسها وبدأت أنشطتها غير القانونية".

وقال مراقبون إن زيادة تجارة الأسلحة ووصولها إلى إفريقيا لوحظ بقوة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن أوكرانيا أصبحت مصدرا للسلاح الذي يصل للجماعات الإرهابية في إفريقيا، في ظل تسهيل عبوره من قبل الدول التي تراقب المنطقة، وفي مقدمتها واشنطن.

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