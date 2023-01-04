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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة لـ بوتين.. شتاء أوكرانيا الدامي يتسبب في كارثة لـ روسيا

القوات الروسية
القوات الروسية

ثبت أن شهري نوفمبر وديسمبر بأنهما أكثر الشهور تكلفة بالنسبة للقوات الروسية في أوكرانيا، وفقًا لأرقام الضحايا المقدرة التي تنشرها كييف يوميًا، منذ بداية الغزو الشامل في فبراير.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، فإنه على الرغم من تباطؤ وتيرة القتال على جزء كبير من خط المواجهة بسبب الظروف الجوية الصعبة، تدعي القوات الأوكرانية أنها تسببت في خسائر كبيرة في صفوف المحتلين الروس في الأسابيع الأولى من الشتاء حيث تتطلع كييف إلى تمهيد الطريق لهجماتها المضادة التالية.

وفي نوفمبر، زعمت القوات المسلحة الأوكرانية أنها "قضت" على 17060 جنديًا روسيًا، بالإضافة إلى 17080 جنديًا آخر في ديسمبر؛ ما معدله حوالي 560 جنديًا روسيًا يوميًا طوال الشهرين.

ويبدو أن شدة الخسائر الروسية قد تصاعدت طوال عام 2022 ، وفقًا للأرقام. زعمت كييف أنها "صفت" حوالي 12740 جنديًا روسيًا في أكتوبر ؛ 11،180 في سبتمبر؛ 7070 في أغسطس؛ 5230 في يوليو ؛ 5100 في يونيو؛ 7300 في مايو؛ و 5600 في أبريل.

حتى الآن في يناير 2023، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية خسارة 2950 جنديًا روسيًا ، وبذلك وصل التقدير الإجمالي منذ 24 فبراير إلى 108.920 جنديًا.

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وتعد الخسائر في الأرواح في نوفمبر وديسمبر هي الأعلى التي يُعلن عنها منذ أن عبرت القوات الروسية الحدود في أواخر فبراير.

بعد ذلك، زعمت القيادة الأوكرانية أنها قضت على حوالي 5710 جنديًا روسيًا في غضون الأيام الأربعة الأولى من القتال ، مع 12000 جندي آخر في الشهر التالي من شهر مارس.

وتستند الأرقام الأوكرانية إلى التقارير اليومية من الوحدات القتالية، وهي عرضة للإفراط أو التقليل.

وتقول القوات المسلحة الأوكرانية إن الأرقام تقديرية ولم يتم التحقق منها بالكامل. تزعم كييف أنها أوقعت ما يقرب من 110.000 ضحية روسية منذ 24 فبراير.

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