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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة لترشيد استهلاك المياه في بورسعيد والإسماعيلية والسويس

رئيس شركة المياه
رئيس شركة المياه

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عن البدء في انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في محافظات إقليم القناة"  بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك بهدف نشر الوعى بأهمية ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب في الغرض المخصص لها، والتي أصبحت ضرورة فى ظل ارتفاع النمو السكانى، كنمط رئيسي وسلوك فعال في الحياة اليومية.

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وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن الحفاظ على مياه الشرب واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، لافتا على أهمية الحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، وأهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع في عدم استخدام المياه في غير الغرض المخصص لها، وعدم الإسراف فى استخدامها.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك الحملة تأتي تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا علي مخاطبة جميع الجهات التنفيذية والقطاعات الحكومية في محافظات إقليم القناة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، للمشاركة في تلك الحملة لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها.

وأضاف رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ان يتم الأعداد لتشكيل لجان متخصصة، وذلك للمرور علي الأماكن التي تستخدم المياه في غير الغرض المخصص لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفا علي أهمية الحفاظ على البيئة وخطورة إهدار مياه الشرب، وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لمنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات، بالإضافة الي سارقي المياه الذين يقومون بعمل توصيلات خفية، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مياه الشرب ومقدرات الدولة ومواجهة المخالفين للقانون، تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.

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