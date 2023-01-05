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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. قيمة الوديعة الدولارية لـ بنتلي بنتايجا.. مانيوال ضد أوتوماتيك| سباق يجمع نسختي بورشه 911 GT3

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

لعشاق الفخامة.. قيمة الوديعة الدولارية لـ بنتلي بنتايجا

تعتبر السيارة بنتلي بنتايجا أحد أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية في العالم، وتعتبر الأولى من نوعها في أسطول العلامة التجارية البريطانية الفارهة، ونشرت الجريدة الرسمية قيمة الوديعة الخاصة يها ضمن قانون إعفاء سيارات المغتربين من الرسوم والجمارك مقابل وديعة دولارية.

 

للشراء من الخليج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ مرسيدس S450

تتميز العلامة التجارية الألمانية مرسيدس بإنتاجها للسيارات الراقية في فئات السيدان والكروس أوفر الرياضية، وتعتبر من أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج عقب إصدار الحكومة المصرية لقانون الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات المغتربين، ومن أبرزها مرسيدس S450.

 

تعرف على قيمة الوديعة البنكية لسيارات كيا| صور

تحتل إصدارات العلامة التجارية الكورية كيا مركز متقدمة ضمن أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية بالإعفاء الجمركي والضريبي للمصريين مقابل وديعة بالدولار.

 

للمغتربين.. قيمة الوديعة الدولارية لـ سيارة BMW 320 I | صور

تتميز العلامة التجارية الألمانية BMW بتقديمها لباقة من أقوى السيارات الفاخرة في العالم، وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج عقب قرار الحكومة المصرية بالإعفاء الجمركي والضريبي للمصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار.

 

مانيوال ضد أوتوماتيك.. سباق يجمع نسختي بورشه 911 GT3 | صور

تقدم بورشه تنوعاً لا مثيل له من الإصدارات الحالية من الفئة 911، و إصدارات كاريرا، و تيربو جراند تورر و GT3 الرياضية، حتى داخل كل مجموعة طرازات، يتوفر للمشترين مجموعة كبيرة من الخيارات لتعديل السيارات حسب تفضيلاتهم الشخصية.

 

BMW تكشف عن مفهوم ثوري جديد في مجال السيارات الكهربائية

فاجأت BMW الحضور في افتتاح معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيجاس، بإزاحة الستار عن سيارة i Vision Dee، وهي سيارة سيدان مستقبلية متوسطة الحجم تهدف إلى توفير تجربة قيادة رقمية مستقبلية.

 

صادرات الصين من السيارات الكهربائية تصل إلى مستويات قياسية | تفاصيل

زادت صادرات السيارات الكهربائية من الصين إلى أوروبا بأكثر من الضعف في نوفمبر، مسجلة رقمًا قياسيًا شهريًا.

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