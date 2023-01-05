لو راجع  من برا.. قيمة الوديعة البنكية لـ أودي A4 | صور

تشتهر العلامة التجارية الألمانية أودي بإصدارتها الفارهة، وتعتبر ضمن أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن عقب قرار الحكومة المصرية بالإعفاء الجمركي والضريبي للمصريين مقابل وديعة بالدولار.

اودي A4

يتم تحديد القيمة المطلوبة للوديعة البنكية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

اودي A4

قيمة الوديعة البنكية لسيارة سيارة اودي A4 بالدولار بداية بموديل 2019 حتى 2023:

اودي A4 موديل 2019 محرك 1984 سي سي بقيمة قدرها 11,423 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 67,800 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

اودي A4 موديل 2020 محرك 1984 سي سي بقيمة قدرها 15,181 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 90,104 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

اودي A4 موديل 2021 محرك 1984 سي سي بقيمة قدرها 16,279 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 96,622 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

اودي A4 موديل 2022 محرك 1984 سي سي بقيمة قدرها 18,028 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 106,999 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

اودي A4 موديل 2022 بقيمة قدرها 19,250 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 114,436 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

اودي A4

مواصفات أودي A4 موديل 2022

تأتي سيارة أودي A4 موديل 2022 بمحرك بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 190 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 270 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.6 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى إلى 210 كيلومترات/ساعة.