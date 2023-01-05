بداية من 60 ألف درهم.. 5 سيارات كروس أوفر للشراء من الإمارات

يضم السوق الإماراتي العديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية بمواصفات مذهلة، وتأتي مجهزة بأحدث وسائل الرفاهية وأنظمة الامن والسلامة والملاحة لمساعدة السائق، حيث تعمل على الارتقاء بمتعة القيادة لمستويات أعلى.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

سوزوكي فيتارا موديل 2022

تعتمد السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 في السوق السعودي على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 115 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مع متوسط استهلاك وقود يصل إلى 17.5 كيلومتر لكل لتر.

أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022

يبلغ سعر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 في السوق السعودي 67,200 درهم.

رينو كوليوس موديل 2022

حصلت السيارة رينو كوليوس موديل 2022 على محرك يولد طاقة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 13.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 161 كيلومتر في الساعة، وبنظام الجر الأمامي للعجلات في الفئة الأولى بينما تتوفر الفئة الثانية والثالثة بنظام دفع رباعي، مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

أسعار السيارة رينو كوليوس موديل 2022:

فئة PE بسعر75,075 درهم.

فئة 4WD PE بسعر95,900 درهم.

فئة LE 4WD بسعر104,000 درهم.

تويوتا رايز موديل 2022

تويوتا رايز موديل 2022

تتوفر السيارة تويوتا رايز موديل 2022 بخيارين من المحركات

يأتي المحرك الأول بثلاثة أسطوانات، سعة 1200 سي سي، يولد قوة قصوى تصل الى 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك متغير من نوع CVTمع نظام دفع أمامي، وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود 20.2 كيلومتر/لتر.

بينما يأتي المحرك الثاني بثلاثة أسطوانات، وبسعة 1000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 97 حصانا، و 113 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات CVT، ونظام جر أمامي للعجلات، وتبلغ سعة خزان القود 36 لتر، ويصل متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة تويوتا رايز موديل 2022

تويوتا رايز موديل 2022 فئة XLE بسعر 57,500 درهم.

تويوتا رايز موديل 2022 فئة LIMITED بسعر 62,500 درهم.

نيسان كيكس موديل 2022

جاءت السيارة نيسان كيكس موديل 2022 بمحرك ينتج قوة تصل الى 103 حصانا، باعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بنظام الجر الأمامي للعجلات، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 118 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 160 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 11.5 ثانية.

أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2022:

فئة S بسعر 67,500 درهم .

فئة SV بسعر 73,500 درهم.

فئة SL بسعر 84,500 درهم.

فئة SL PLUS NIM بسعر 87,500 درهم.

سكودا سكالا موديل 2022

تستمد السيارة سكودا سكالا موديل 2022 قوتها من محرك يضخ قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 188 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 11.8 ثوان، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات بنظام الجر الأمامي للعجلات.

أسعار السيارة سكودا سكالا موديل 2022:

الفئة الأولى بسعر 73,000 درهم.

الفئة الثانية بسعر 78,000 درهم.

الفئة الثالثة بسعر 86,000 درهم.