للشراء من الخليج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ مرسيدس S450

تتميز العلامة التجارية الألمانية مرسيدس بإنتاجها للسيارات الراقية في فئات السيدان والكروس أوفر الرياضية، وتعتبر من أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج عقب إصدار الحكومة المصرية لقانون الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات المغتربين، ومن أبرزها مرسيدس S450.

مرسيدس S450 موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية لسيارة مرسيدس S450 بداية بموديل 2023 حتى 2019:

سيارة مرسيدس S450 موديل 2023 بقيمة قدرها 89,751 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 410,391 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة مرسيدس S450 موديل 2022 بقيمة قدرها 83,917 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 383,543 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة مرسيدس S450 موديل 2021 بقيمة قدرها 69,707 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 315,683 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة مرسيدس S450 موديل 2020 بقيمة قدرها 59,638 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 272,574 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة مرسيدس S450 موديل 2019 بقيمة قدرها 53,379 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 243,968 دولار (بدون اتفاقيات دولية(

مرسيدس S450 موديل 2022

تتحدد قيمة الوديعة البنكية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب نوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

مرسيدس S450 موديل 2022

مواصفات مرسيدس S450 موديل 2022

تعتمد السيارة مرسيدس S450 على محرك بسعة 3000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 367 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن متر، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية.

سعر مرسيدس S450 موديل 2022

يبدأ سعر السيارة مرسيدس S450 موديل 2022 بـ 4,540.000 جنيه