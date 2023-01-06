رغم تقييماته السيئة.. مسلسل نتفليكس الجديد kaleidoscope يتصدر قوائم المشاهدة

تصدر مسلسل نتفليكس الجديد kaleidoscope، الذي افتتحت به المنصة العالمية العام الجديد بعدما طرحته يوم 1 يناير، قوائم المشاهدة وخاصة في مصر، رغم تقييماته السيئة.

مسلسل kaleidoscope الذي تحمل كل حلقة منه اسم لون معين، ويمكنك مشاهدتها بمفردها لمعرفة جزء من تفاصيل خطة السرقة الشهيرة، لم يقنع المشاهدين بحجته.

أحداث مسلسل kaleidoscope

تدور أحداث مسلسل kaleidoscope حول عملية سرقة كبري، تحمل طابع الثأر، من صديقه لزميله القديم الذي باعه وتسبب في دخوله السجن، ثم افتتح مشروعه الخاص وأصبح من مشاهير مانهاتن.

تمكن بطل kaleidoscope من تنفيذ خطته، وسرقة زميله القديم، وإيداعه في السجن بدلا منه، لكن دون أن يفهم المشاهدين ما حدث، إلى جانب الآداء الضعيف من الممثلين.

مسلسل نتفليكس الجديد kaleidoscope بطولة زورالين البيه، تاتي جابرييل، جيانكارلو إسبوزيتو، بيتر مارك كيندال، جاي كورتني، وغيرهم.

وكشفت عدد من المواقع الأجنبية، أن مسلسل kaleidoscope يمكن مشاهدته بـ 40 ألف طريقة مختلفة، وبترتيب حلقات مختلف، ولكن في النهاية سيتمكن الجميع من فهم الأحداث، ومتابعة العمل حتى النهاية.

اسم kaleidoscope يعبر عن طريقة جديدة في الكتابة ورواية القصص، وفي المسلسل الذي تعرض أحداثه على مدار 8 حلقات، لا يلتزم بالترتيب الطبيعي للبداية وذروة الأحداث والنهاية،