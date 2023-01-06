من التمانينات | أرشيف الكيف مع نجوم الأهلي والزمالك

شهد نادي الزمالك أزمة جديدة جعلت ميت عقبة على صفيح ساخن عقب تعادل الزمالك والداخلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الطرفين فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ليخرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقرارات نارية أبرزها الانسحاب، وعدم استكمال المسابقة بسبب الأخطاء التحكيمية لـ محمود البنا في مباراة الأهلي، وإنبي ومحمود ناجي في مباراة الزمالك والداخلية.

ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتهامات نحو الثنائي أحمد فتوح وعبدالله جمعة بشرب الحشيش قبل مباراة الداخلية ما أدى إلى استبعادهم من القائمة.

صدى البلد يسلط الضوء على لاعبين فى الدورى المصري ومنها الأهلي والزمالك سقطوا فى مستنقع الكيف في مسيرتهم الكروية.

انسحاب وحشيش فى الزمالك

واتخذ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور عدة قرارات عقب نهاية مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة 12 من المسابقة المحلية.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري".

وأضاف مرتضى منصور : "كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بنادي الزمالك هي 20 في المائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى".

وأكمل رئيس الزمالك: "قرار بإيقاف كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن نفصح عنها والتأكيد علي أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".

وقال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريقه لكرة القدم لن يُشارك في المسرحية الهزلية.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لفضائية نادي الزمالك ، عقب مباراة فريقه أمام الداخلية:" لن أُكمل هذه المسرحية الهزلية وتعاقدت مع لاعبين بملايين والمنافس لا يملك لاعبين وأحمد فتوح وعبدلله معروضان للبيع وليس بسبب كورونا فهناك مخدرات في جسدهما وهناك علاقات نسائية وتم إيقاف فتوح وعبدالله لنهاية الموسم وطبيب النادي سوف يخضعهما لكشف طبي".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "تم وقف بعض المستحقات للاعبين لنهاية الموسم ووصلنا مرحلة أن اثنين لاعبين (داخلين المباراة محششين) وتحدثت مع أحمد فتوح فرد سأرحل فرددت أنني أريد عرضًا وبعد نتيجة التحليل سأعلنها".

نجوم الأهلي والزمالك

النادى الأهلى كان يملك لاعبًا فذًا في الثمانينيات يدعى محمد عباس مهاجم من العيار الثقيل الذى قارنه الكثير بالخطيب، تم ضبطه متلبسًا فى أكثر من مناسبة يتعاطى الحشيش، ورغم موهبته، قام مسئولو القلعة الحمراء باستبعاده من الفريق، وهو ما أنهى مشواره فى الملاعب.

عانى محمد صبري، نجم الزمالك السابق من إدمان المخدرات لفترة خلال مشاركته مع الفريق الأبيض، وهو ما أبعده عن المستطيل الأخضر رغم بزوغ نجمه فى التسعينيات من القرن الماضي.

موسم 2006 بدأ اسم عمرو سماكة في البزوغ كلاعب من أحرف اللاعبين فى مصر، تسبب اللاعب فى صراع من جانب الأهلى والزمالك على التعاقد معه وخطفه من الشواكيش، وانضم إلى صفوف الأهلي، وسرعان ما تم فضح اللاعب بتعاطيه المخدرات. فعند إجراء تحليل المخدرات التابع للاتحاد الإفريقى قبيل إحدى المباريات الدولية، كشف عن تناوله لمخدر الحشيش، الأمر الذى دفع مجلس إدارة الأهلى إلى الاستغناء عنه فورًا.

الترسانة ومصر المقاصة

اتهم المدير الفني لفريق الترسانة آنذاك شاكر عبد الفتاح بإعطاء اللاعبين الترامادول وذلك من أجل تنشيطهم وتم ذلك بمساعدة عمال النادى الذين كانوا يجلبون هذه العقاقير للاعبين .

بعد أزمة تعاطي المنشطات للاعبي الشواكيش تم الاستغناء عن المدير الفني وتسريح اللاعبين الذين تعاطوا المخدرات .

واقعة لاعب نادى مصر المقاصة “السيد حمدى ” وإلقاء القبض عليه وبحوزته مجموعة من شرائط مخدر “الترامادول ” ذلك تسبب في اتهام فريق المقاصة بالكامل تعاطي هذا المخدر .