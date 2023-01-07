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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ديانا كانت حامل بطفل مسلم.. الأمير هاري يكشف عن أسرار خطيرة

ديانا كانت حامل بطفل
ديانا كانت حامل بطفل مسلم.. الأمير هاري يكشف عن أسرار خطيرة

كشف الأمير هاري في مذكراته المقرر نشرها قريبًا في كتاب "سبير" عن اعتقاده بأن والدته الأميرة ديانا زيفت موتها، وأن امرأة كوفية محجبة أخبرته بحمل والدته في طفل مسلم عند وفاتها في حادث وهمي مع «دودي الفايد»، مما أثار ألمه.

كانت إحدى نظريات المؤامرة الرئيسية التي أعقبت وفاة ديانا أنها قُتلت لأنها كانت حاملاً في طفل مسلم، لكن الطبيب الشرعي السابق في منزل الملكة «جون بيرتون»، قال إنه حضر تشريحًا لجثة الأميرة في مشرحة فولهام عام 1997، حيث فحص رحمها شخصيًا ولم يعثر على أي طفل.

كان الأمير هاري وشقيقه الأمير وليام في اسكتلندا داخل قلعة بالمورال مع جدّيه الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب عندما تحطمت سيارة ديانا التي كان يقودها السائق هنري بول داخل نفق في باريس أثناء هروبها من حشد من المصورين.

توفيت الأميرة ديانا في 31 أغسطس 1997  عن عمر يناهز 36 عامًا برفقة بول وصديقها دودي الفايد، ولكن نجا حارسها الشخصي فقط تريفور ريس جونز من الحادث.

هاري شكك في وفاة والدته

وبحسب ما ورد في مذكرات هاري أنه راجع ملفات الشرطة السرية كشخص بالغ، وشكك هو وويليام في الاستنتاجات الرسمية للحادث.

كتب: "تحدثنا عن الحادث لأول مرة على الإطلاق"، وناقشنا التحقيق الأخير، كلانا اتفق أن التقرير النهائي المكتوب كان إهانة، قصة خيالية، مليئة بالأخطاء الواقعية الأساسية والثغرات المنطقية، لقد أثار أسئلة أكثر مما أجاب".

في مقابلة للأمير هاري مع المذيع أندرسون كوبر وتوم برادبي في برنامج "60 دقيقة" من قناة آي تي  ستبث في 8 يناير، أعلن أن كتاب "سبير" سيصدر رسميًا في 10 يناير.

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