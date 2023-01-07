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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصدر كنسي لـ"صدى البلد": البابا تواضروس بخير ويعانى من بعض الإجهاد

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

علم موقع صدى البلد الإخباري أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وصل منذ قليل إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وأنه يعانى من بعض الإجهاد نتيجة المجهود الذي بذله خلال الفترة الحالية. 

بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني|انطلاق المؤتمر الدولي الأول للآثار القبطية .. اليوم

افتتاح المؤتمر الدولي الأول للآثار القبطية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني


وقال مصدر كنسي ل" صدى البلد" إنه لم يتقرر إلى الآن ما إذا كان قداسة البابا تواضروس سيستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد اليوم حسب ما هو مقرر ام لا. 


وشعر قداسة البابا تواضروس الثاني ببعض الإجهاد أثناء إلقاء عظة القداس الإلهي مساء اليوم والذي أقيم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه شعر ببعض التعب أثناء الصلاة.


وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يؤكد بحضوره المبهج حرصه على تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كذلك فهو مصدر للطمأنينة ويبثها لجميع المصريين في كل الأزمات التى تواجه الوطن، لافتا إلى أنه عندما يكون القائد مطمئنا يبعث برسائل الطمأنة للجميع، مقدما التهنئة بنجاح مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، وأنه يأمل أن يكون للنظام العالمي قدرة على التعامل مع قضايا المناخ. 


وقال البابا تواضروس - في كلمته خلال قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة - نرفع كل التهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، ونهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حافظ على هذا التقليد الجميل الذي يفرح كل المصريين في كل العالم، ونصلي من أجل أن يعطيه الله الصحة والتوفيق والقيادة الحكيمة، ونصلي من أجل كل المسئولين في بلادنا العزيزة،ونصلي من أجل سلام العلام ومن أجل أن يعطي الله سلاما وهدوءا لكل العالم.


وقدم البابا تواضروس الثاني الشكر للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، حيث قدم التهنئة هاتفيا، كما شكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم التهنئة في المقر البابوي، وكذلك رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، كما قدم الشكر لكافة الوزراء والمحافظين ورجال الدولة والسفراء الذين قدموا التهنئة بعيد الميلاد المجيد.


كما قدم البابا تواضروس التهنئة لجميع الأساقفة والكهنة وكل الشعب في مصر وكل مكان في العالم، في أفريقيا وأمريكا وأوروبا ومنطقة الخليج والدول الأسيوية. 

البابا تواضروس الثاني


وقال البابا تواضروس الثاني إنه لا يوجد شخص من البشر يختار توقيت او مكان ميلاده، ولكن السيد المسيح في ملء الزمان رتب وخطط لذلك، فهو اختار قرية صغيرة تتبع اورشاليم، وكان وقت اكتتاب واحصاء، فكانت المدن والقرى مزدحمة، لأن كان لابد لكل شخص أن يعود إلى بلاده، لافتا إلى أن اسم السيد المسيح "عمانوئيل" يعني أن الله معنا وهو أمر يعطينا السعادة والطمأنينة.

البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الكاتدرائية المرقسية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صدى البلد قداسة البابا تواضروس عبد الفتاح السيسي

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