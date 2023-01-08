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الأكبر فى العالم.. ارتفاع زوار سفينة الكتب لوجوس هوب بميناء بورسعيد إلى 11 ألفا.. وطاقم السفينة ينظفون الشوارع المحيطة

صدى البلد
  • عادل الغضبان يفتتح سفينة الكتب logos hope بميناء بورسعيد السياحي
  • ارتفاع زوار سفينة الكتب لوجوس هوب بميناء بورسعيد إلى 11 ألفا 
  • طاقم السفينة ينظفون الشوارع المحيطة بميناء بورسعيد من القمامة 

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب»  بميناء بورسعيد السياحى إلى ١١ ألف زائر في يومها الثاني بخلاف الأطفال وكبار السن.

وأشار محافظ بورسعيد الى أن سفينة الكتب استقبلت زائرين من أنحاء الجمهورية،  مؤكدا أن  الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف.

وأكد محافظ بورسعيد إلى استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير، سيتم عرضه خلال فترة رسو السفينة فى ميناء بورسعيد، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد فضلا عن التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، واعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد،  لافتا لأهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة و منع التكدس المروري بين الزائرين ، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوببسات  القادمة من المحافظات الأخرى.

ومن ناحية أخرى حرص طاقم سفينة   logos hope المتراكية بميناء بورسعيد السياحي على توجيه رسالة لزوار المكتبة بأن يحافظوا على نظافة المدينة وأن يتركوا المكان افضل مما كان 

جاءت الرسالة من خلال توجه فريق من طاقم المركب حاملين اكياس جمع القمامة وقيامهم فى مبادرة لتنظيف كل الشوارع المحيطة بميناء بورسعيد و السفينة و ساحة مصر و التى اكتظت بالزائرين على مدار ٤٨ ساعة ماضية بما يعادل ١١ الف زائر وفق الإحصاءات الرسمية بدون الاطفال وكبار السن المعفيين من الرسوم .

ولاقت مبادرة فريق السفينة لنظافة محيط السفينة قبول من أهالى بورسعيد الذين سارعوا لمعاونتهم والتقاط الصور التذكارية معهم مؤكدين أن الرسالة وصلت وان التقدم يبدأ من نظافة المكان وان يترك افضل مما كان ليستمتع به الزوار الجدد كما استمتع به السابقين .

هذا وتحتوى المكتبة العائمة التى وصلت ميناء بورسعيد 50 ألف كتاب و70 جنسية و تعد الأكبر فى العالم.

وجدير بالذكر أن سفينة logos hope بدأت في استقبال الزائرين الخميس الماضي بدءا من الساعة  العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر في استقبال الزائرين  لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، و تستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير  مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة. 

 

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