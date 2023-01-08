عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لص ينتحل صفة مندوب شركة لإبادة الحشرات ويسرق الشقق بالقاهرة

المتهم
المتهم

انتحل لص شخصية مندوب شركة لإبادة الحشرات ويقوم بسرقة متعلقات اصحاب الشقق اثناء عملية الرش وذلك بأسلوب المغافلة وتم ضبطه .

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد الأطواف المباحثية لضبط كل ما يخل بالأمن العام بشوارع العاصمة .

ففي أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى لسمعهم صوت إستغاثة إحدى السيدات من داخل عقار بدائرة القسم .

وبإستبيان الأمر  أمكن ضبط شخص ، تبين أن له معلومات جنائية ، مقيم بشبرا الخيمة ثان وبحوزته عدد ٨ ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" و مبلغ مالى وبخاخة مبيدات حشرية.

بسؤال السيدة أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم وعرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى ، وأثناء ذلك شاهدته اثناء شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالإستغاثة ولاذ بالفرار  .  

وأقر المتهم بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة .

كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم ، وأقر بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهن إتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شركة مباحث القاهرة مبيدات حشرية استغاثة عابدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

إيقاف لمدة شهر.. تحقيق عاجل في اتحاد الكرة مع حكام مباراة الزمالك والداخلية

بالأسماء.. الأهلي يسعى لإنهاء 5 صفقات جديدة قبل كأس العالم للأندية

شوبير يعلن انتهاء الأهلي من صفقة جديدة.. وتخوف من رد فعل مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

عامل يسرق حجر ألماس من داخل شركته بالجمالية

سقوط صاحب مصنع بالقاهرة استولى على 8 مليون جنيه من راغبي الاستثمار

القبض على شخص أثناء بحثه عن الآثار داخل مدفن بالقاهرة

زوجان يتهمان سيدة بخطف أطفالهما لإجبارها على التنازل عن محضر

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: إنشاء رقم تعريفي وملف إلكتروني لكل موظف

أول صندوق للاستثمار في الذهب.. هل يؤثر على أسعار المعدن الأصفر الملتهبة؟

الأرصاد تحذّر المواطنين.. آخر تحديثات للدولار بالأسواق.. ومفاجأة بأسعار الخضار والفاكهة|أخبار تهمك

الصحة: تقديم 140 ألف خدمة علاجية في أماكن تجمعات المواطنين بالكنائس والحدائق

قرار جديد من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

لص ينتحل صفة مندوب شركة لإبادة الحشرات ويسرق الشقق بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادر.. لحظة ولادة حوت على سطح الماء أمام السياح| شاهد

شجار عنيف بسبب ميجان.. تفاصيل مدهشة مسربة من مذكرات الأمير هاري

حجاب وملابس طويلة.. الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية| صور

عمليات تجميل جديدة لتعديل شحمة الأذن.. تفاصيل

فيديو

تفاصيل حالة مكة ومودة.. عمرهما 5 أشهر وتعانيان من ضمور العضلات الشوكي

بـ يوم الوداع.. تشييع جثمان ابن جورج وسوف من لبنان

البداية من إسكندرية.. منخفض جوي يصل اليوم وأمطار غزيرة بالمحافظات

الوداع في بهجة.. المشيعون يرقصون بـ نعش ابن جورج وسوف| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ