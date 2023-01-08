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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري في خطر .. الزمالك يتوعد وكهربا فى ورطة وفيفا يبحث الأزمة

كهربا
كهربا

يكتنف الغموض أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي مع نادي الزمالك بشأن الغرامة المالية الصادرة بحقه من جانب المحكمة الرياضية الدولية. 

وكانت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، عاقبت كهربا بالإيقاف 6 شهور وغرامة 2 مليون و 200  ألف دولار بالإضافة الفوائد، فى شهر يوليو الماضي لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك فى نهاية موسم 2019.

كهربا يؤكد للمقربين منه انه سوف يشارك فى مباراة الأهلي امام المصري فى بطولة الدوري الممتاز. 

فيما شدد أحد خبراء اللوائح الرياضية على أن مشاركة كهربا بعد يوم 11 يناير تهدد بطولة الدوري المصري بأكمله. 

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فيفا يحسم موقف كهربا 

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن الموقف النهائي للاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بعد إرسال اتحاد الكرة خطابا للفيفا لحسم موقف كهربا. 

وقال فايق خلال برنامجه جمهور الثالثة الذي يقدمه عبر قناة اون تايم سبورتس تو، إن قضية كهربا في مشاركته او عدمها لن يقرر فيها الا بقرار من الفيفا وذلك بعد إرسال اتحاد الكرة خطاب يخص اللاعب يفيد بموقفه من الإيقاف الذي طال. 

وأكد فايق أن، فيفا لها الحكم النهائي بعدم او إشراك اللاعب ولا يخصهم تسديد الغرامة التي أقرها الزمالك بالقانون. 

وأضاف فايق أن، اتحاد الكرة لا تخصه الآن موقف اللاعب من الغرامة ولكن في انتظار قرار فيفا فإذا قرر إيقافه فسيتم استمرار عدم إشراك اللاعب مع الأهلي. 

وتابع: لا يوجد من يستطيع أن يقرر مشاركة كهربا مع الأهلي نهائياََ سوى الفيفا، فمن الممكن إصدار قرار باللعب ثم الإيقاف مرة أخرى او استمرار الإيقاف او المشاركة حتى تسديد الغرامة. 

وأكمل: كهربا في الأهلي ويستمر في تواجده بالمران سواء الرئيسي او التدريب منفرداََ او مع اللاعبين الاحتياطي. 

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 الزمالك يتوعد كهربا 

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، على الأنباء التي تشير إلى مشاركة محمود عبد المنعم “ كهربا” مع النادي الأهلي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية ، " أريد ان يلعب كهربا مع النادي الاهلي لمدة ،3 سنوات قادمة لحين أن تصل الغرامة الي 400 مليون جنيه ، والغرامة تصل في السنة الواحدة إلى 90 مليون جنيه.

وشدد مرتضى منصور: “ عاوزك تلعب يا كهربا وخليك ماشي ورا بيبو اللي هيخلص عليك ” ، وكل سنة تمر عليه من غير دفع الغرامة تكون الفائدة 5 في المئة، وعلى 30 مليون علي 5 في المئة أصبحت 90 مليون و كل ما يزيد المبلغ هناك فائدة مركبة".

واختتم مرتضى منصور ، تصريحاته ، لقد  ترجمت الحكم الصادر ضد كهربا وجاء لي من سويسرا معتمد.

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كهربا يهدد الدوري المصري 

كشف طلال عبداللطيف، خبير اللوائح، كواليس جديدة في أزمة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بسبب عدم دفع الغرامة الموقعة عليه إلى الزمالك، بالتأكيد على أنه قد يتسبب في إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالكامل حال مشاركته.

وقال عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع هاني حتحوت ببرنامج «صباحكم رياضة»: «حينما تم إصدار عقوبة على كهربا كان متواجدًا مع فريق أفيش البرتغالي وبالتالي العقوبة ضمنية، ولكن حاليًا النادي غير متواجد وأعلن إفلاسه وعليه سيكون كهربا مطالبًا بدفع الغرامة كاملة وبعد ذلك يعود للنادي البرتغالي لتحصيل حقوقه».

وأضاف خبير اللوائح: «حال مشاركة كهربا مع الأهلي أمام المصري البورسعيدي، ستكون مشاركته باطلة حال لم يتم الحصول على رد رسمي من فيفا، وسوف يتسبب في إلغاء المسابقة بالكامل، الاتحاد المصري لن يجرؤ على السماح للاعب بالمشاركة في المباريات عند انتهاء إيقافه، ولا بد من عودته إلى فيفا للحصول على الرأي النهائي».

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سيستم الفيفا يحسم أزمة كهربا 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الساعة 11 مساء تدخل على سيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم تشوف كهربا معاقب ولا لا".

وأضاف:" لو لقيت كلمة “معاقب” يبقى كهربا لسه موقوف وكده مش هيلعب، ولو لقيت كلمة “معاقب” اتحذفت يبقى من حقه يلعب بدون خطاب ولا يحزنون من shoppingmode فيفا".

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رسالة كهربا للاعبي الأهلي:

في سياق متصل، كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رسالة وجهها محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى زملائه في القلعة الحمراء.

وقال «شبانة» في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC الفضائية: «كهربا قال لزملائه في الأهلي (كل واحد يجتهد ويحافظ على مكانه لأنني سأعود للمشاركة في مباراة المصري، لأنني سأعود للمباريات)».

وأضاف: «كهربا متأكد من عودته للمشاركة بعد انتهاء إيقافه يوم 12 يناير، وشارك مؤخرا في مباراة ودية وظهر بمستوى طيب».

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