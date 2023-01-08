تشكيل مباراة ميلان وروما في قمة الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، تشكيل فريقه أمام ميلان، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل روما كالتالي:
حراسة المرمى: روي باتريسيو.
خط الدفاع: مانشيني - سمولينج - إيبانيز.
خط الوسط: تشيليك - كريستانتي - بيليجريني - زاليويسكي.
خط الهجوم: زانيولو - ديبالا - أبراهام.
بينما جاء تشكيل ميلان كالتالي:.
حراسة المرمى: تاتا روسانو.
خط الدفاع: هيرنانديز - كالولو - توموري -كالابريا.
خط الوسط: تونالي - بن ناصر - دياز.
خط الهجوم: لياو - جيرو - ساليميكيرس.