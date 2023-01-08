مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تفعل غرفة العمليات لمواجهة تغيرات الطقس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



وأصدر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، تعليماته بتفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة موسم الأمطار والتي قد تتعرض لها المحافظة مع تغير الطقس وسقوط الأمطار وطوال موسم فصل الشتاء ارتباطاً بالتغيرات المناخية في هذا التوقيت.



وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على فصل التيار الكهربائي وكل ما يضمن أمن وسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقار الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة مديري الإدارات الفرعية وأكد على التواصل المستمر بين جميع الإدارات الفرعية مع غرفة عمليات المديرية ومدير المديرية ووكيلي المديرية بأي مستجدات على الفور، ومتابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة.



كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بضرورة تنظيف أسطح المقرات، والمباني التابعة لها، وتسليك البالوعات، وفتح مواسير صرف المياه والتأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقررات وتجهيز مصدر صرف دائم لها.