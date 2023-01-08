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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. القصابي يتصدر المجموعة الأولى بدوري خماسي كرة القدم بسيدي سالم

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أسفرت مباريات المجموعة الأولى التي أقيمت على ملعب مركز شباب سيدي سالم عن تقدم فريق مركز شباب القصابي وإعتلائه أول المجموعة وشهد الملعب فوز فريق مركز شباب القن علي فريق مركز شباب الشخلوبة 2/0 في دور الأربعة.

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وتقدم شباب القن علي مركز شباب سيدي سالم بثلاثة أهداف مقابل هدفين بضربات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي للمباراة 1/1 وصعد مركز شباب ألقن إلى نهائي المجموعة، ليلتقي مركز شباب القصابي الذي سجل في شباكه 4 أهداف مقابل لا شيء، وبهذا يتصدر القصابي أول المجموعة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 

ينتظر شباب القصابي لقاء الفريق المتصدر للمجموعة الثانية بمركز شباب منشأة عباس غداً، الإثنين، من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تجرى وفق شروط معلنة تلزم الفرق بإعداد كارتة مجمعة للفريق، معتمدة طبياً عن الحالة الصحية للمشاركين والالتزام بمواعيد مباريات التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية وتكون مدة المباراة 20 دقيقة علي شوطين ويتكون الفريق الواحد من 8 لاعبين 5 لاعبين أساسي واثنين احتياطياً على ألا يقل عمر اللاعب عن 18 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً.
 

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الاحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل ودفاعهم عن الوطن والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين، وتقام التصفيات التمهيدية بالإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية ومديري الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب.

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الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي محافظ كفر الشيخ وزير الشباب كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ

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