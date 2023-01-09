محافظة القليوبية تعلن انتظام الدراسة غدا بمدارس المحافظة

أعلنت محافظة القليوبية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك انتظام العملية التعليمية اليوم، بمدارس محافظة القليوبية وأنه لا توجد أي نية لتأجيلها.



كانت قد أعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السىء والأمطار وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتيقظ لمواجهة تداعيات موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد وضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط تزامنا مع هطول الأمطار والتأكد من صيانة وإصلاح التالف من بالوعات صرف مياه الأمطار وتوفير المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم انسدادها بالإضافة إلى توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع لمنع إعاقة حركة المرور.



وأعلن محافظ القليوبية تشكيل غرفة عمليات للتدخل السريع في أية أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي من المتوقع ان تشهدها المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية.



وشدد المحافظ على التعامل السريع ورفع المياه من الشوارع بشكل فورى وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطنين

وكلف المحافظ رؤساء المدن والاحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء بالإهتمام بجميع شكاوى منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل عليها وسرعة الاستجابة.