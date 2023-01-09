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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقوي من المنشطات.. الوجبة الخارقة للرجال تناولها قبل العلاقة الزوجية

صدى البلد

يهتم الرجال بصحتهم وقد يلجأ الكثير من الي المنشطات  ولكن هناك طرق مختلفة تساعد في علاج المشاكل الزوجية طبيعيا حتى لو لم تكن تلك الطرق بنفس تأثير الأدوية ولكنها تعتبر الطريقة الأكثر أمانا ومنها

 

بعض الأغذية قد تساعد بشدة في علاج  المشاكل الخاصة بالعلاقة الزوجية عند الرجال  وهي أطعمة موجودة في كل منزل وقد تتفاجئ من قدرتها الغير متوقعة

البصل المقلي في الزبد عندما يتم تناوله على معدة فارغة يعمل على تحسين الأداء الجنسي وعلاج سرعة القذف

تناول فصين من الثوم يوميا يعمل كمطهر ومقوي عام ويساعد على إنتاج حيوانات منوية سليمة الجزر له قيمة غذائية عالية يمكن الاستفادة منه عن طريق خلط كمية من الجزر المفروم مع ملعقة من عسل النحل مع بيضة نصف مسلوقة وتناول الخليط يوميا

 

مغلي محلى بالعسل الطبيعي التمر والزبيب الأسود يعملان بشكل واضح على زيادة حيوية الجسم وتحسين القدرة الجنسية.

 

عسل النحل القدرة الجنسية العلاقة الزوجية المشاكل الزوجية علاقة الزوجية

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