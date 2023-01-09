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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريع المفعول ..رجيم خارق لحرق ونسف الدهون

رجيم
رجيم

هل تبحثين عن  رجيم سريع  المفعول لحرق ونسف الدهون والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتينها منذ بداية الشتاء قبل الشتاء 

سيساعد هذا الرجيم على فقدان الوزن إليك خطة الرجيم وفقا لموقع بولد سكاى الهندي كالتالى:
 

رجيم

الأسبوع الأول  

الإفطار 

نستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراء 

أو طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة 

الغذاء 

من 12 إلى الساعة 4 عصرا 
 

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء 

سناك

ثمرة فاكهة

العشاء .. 

قبل النوم بساعتين 

الأسبوع الثاني 


الإفطار 


كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن 
 

أو طبق شوفان بلبن خالى الدسم
 

الغذاء 


2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز 
 

أو 2 شريحة لحم مشوي أو كبدة مشوية +طبق سوتيه

العشاء 

كوب زبادى

نسف الدهون التخلص من الكيلوجرامات خطة الرجيم

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