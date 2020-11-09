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مرأة

مشروب ورجيم سريع يحول جسمك إلى ماكينة حرق دهون

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون يمكنك إتباع الرجيم الغذائى التالى فهو من أسرع الأنظمة لإنقاص الوزن، لأنه مشروب سريع يحول جسمك إلى ماكينة حرق دهون، ويمكنك البدء فى تطبيقها من الان وإليك خطة الرجيم وخطوات تجهيز المشروب الحارق للدهون بالخطوات

نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام
إليك نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام لإنقاص الوزن ونسف الكرش  يقدمه موقع برايت سايد.

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الإفطار 6 صباحا

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن
أو
قطعة جبن قريش +1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب قهوة بدون سكر أو نسكافيه

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

قطعة فاكهة

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى

مشروبات لحرق الدهون
لا غنى بجانب الحيل والرجيم السابق إلى مشروبات سهلة التحضير. يقدمها موقع برايت سايد لتحويل الجسم إلى ماكينة حرق الدهون

وصفة خل التفاح والعسل

مكونات الوصفة
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة عسل
1 كوب ماء دافئ

كيفية تطبيق اعشاب لتخسيس الكرش
أضيفى خل التفاح والعسل إلى كوب من الماء الدافئ. تخلط جيدا وتناول خل التفاح مع الماء الساخن والعسل له نفس تأثير تناول العسل والليمون مع الماء الساخن إنه مضاد أكسدة رائع ويعمل كمزيل للسموم أيضًا. من أجل بداية صحية ليومك ، لا تنظر إلى أبعد من هذا المشروب الصحي.

كما هو الحال مع معظم عوامل تعزيز فقدان الوزن ، فإن أي شيء زائد يمكن أن يكون ضارًا. اكتشف مقدار خل التفاح الذي يجب أن تتناوله لخسارة الوزن.

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