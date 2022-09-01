يخلي جسمك آلة حرق .. أسرع رجيم لنسف سمنة البطن والأرداف

هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون وإنقاص الوزن إليك خطة الرجيم التالي لإنقاص الوزن في 3 أسابيع والتخلص من سمنة الكرش والأرداف في لمح البصر إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



الأسبوع الأول

اليوم الاول والثانى والثالث



-الإفطار



بيضة مسلوقة +1 شريحة توست



▪️بعد الفطار بساعتين



- ثمرة فاكهة



▪️الغداء



- سمكة مشوية+ طبق سلطة خضراء

أوشريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء



▪️العشاء

كوب زيادى



▪️اليوم الرابع والخامس والسادس

الأسبوع الثاني



الفطار

3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن



▪️بعد الفطار بساعتين



- ثمرة فاكهة



▪️الغداء

-ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء

▪️بعد الغداء بساعتين- ثمرة فاكهة



▪️العشاء



- بيضة مسلوقة + 1 توست سن



ثم التكرار في باقي الأيام مشروب الليمون والجنزبيل

الأسبوع الثالث



الإفطار 6 صباحا

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن أو

قطعة جبن قريش +1 توست سن سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان



العشاء .. قبل النوم بساعة

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100



