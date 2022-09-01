يخلي جسمك آلة حرق .. أسرع رجيم لنسف سمنة البطن والأرداف

هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون وإنقاص الوزن إليك خطة الرجيم التالي لإنقاص الوزن في 3 أسابيع والتخلص من سمنة الكرش والأرداف في لمح البصر إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.
الأسبوع الأول
اليوم الاول والثانى والثالث
-الإفطار
بيضة مسلوقة +1 شريحة توست
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️الغداء
- سمكة مشوية+ طبق سلطة خضراء
أوشريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء
▪️العشاء
كوب زيادى
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
الأسبوع الثاني
الفطار
3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️الغداء
-ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء
▪️بعد الغداء بساعتين- ثمرة فاكهة
▪️العشاء
- بيضة مسلوقة + 1 توست سن
ثم التكرار في باقي الأيام مشروب الليمون والجنزبيل
الأسبوع الثالث
الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن أو
قطعة جبن قريش +1 توست سن سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100