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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يخلي جسمك آلة حرق .. أسرع رجيم لنسف سمنة البطن والأرداف

رجيم
رجيم

هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون وإنقاص الوزن إليك خطة الرجيم التالي لإنقاص الوزن في 3 أسابيع والتخلص من سمنة  الكرش  والأرداف في لمح البصر إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.


الأسبوع الأول 

اليوم الاول والثانى والثالث

-الإفطار

بيضة مسلوقة +1 شريحة توست

▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهة

▪️الغداء

- سمكة مشوية+ طبق سلطة خضراء
أوشريحتان من اللحم المشوى  + طبق سلاطة خضراء

▪️العشاء
كوب زيادى

▪️اليوم الرابع والخامس والسادس

بدون فرهدة.. في 3 أسابيع رجيم سريع جدا للبطن والأرداف

بدون رجيم قاسي أو فرهدة .. في 3 أسابيع تخلصي من وزنك الزائد للأبد

الأسبوع الثاني 
 

 الفطار
3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن

▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهة

▪️الغداء
-ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء
▪️بعد الغداء بساعتين- ثمرة فاكهة

▪️العشاء

- بيضة مسلوقة + 1 توست سن

ثم التكرار في باقي الأيام مشروب الليمون والجنزبيل

 

الأسبوع الثالث
 

الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن أو
قطعة جبن قريش +1 توست سن سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100

 

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