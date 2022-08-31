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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون فرهدة.. في 3 أسابيع رجيم سريع جدا للبطن والأرداف

رجيم
رجيم

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك وحرق الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالى لإنقاص الوزن  لمدة أسبوعين  يقدمه موقع بولد سكاى الهندى للتخلص من وزنك الزائد و نسف الدهون.

الأسبوع الأول 

وجبة الإفطار
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء 
علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء

 ب3 ساعات قطعة فاكهة

العشاء ..

 قبل النوم بساعة كوب زبادى 

 

الأسبوع الثانى

الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات قطعة فاكهة

العشاء .. قبل النوم 

بساعة كوب زبادىالاسبوع الثانى
 

بدون رجيم قاسي أو فرهدة .. في 3 أسابيع تخلصي من وزنك الزائد للأبد

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم يحول جسمك لمكينة حرق دهون

الأسبوع الثالث


الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو
قطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان

العشاء قبل النوم بساعة

 كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100

رجيم سريع جدا للبطن
رجيم ينزل 10 كيلو في اسبوع سهل
رجيم سريع في 3 أيام
رجيم سريع في اسبوع 20 كيلو
رجيم سريع جدا في يومين
رجيم سريع سالي فؤاد
رجيم صحي لإنقاص الوزن في 15 يوم
 

رجيم سريع جدا للبطن رجيم سريع جدا للبطن والأرداف رجيم صحي لانقاص الوزن رجيم سريع جدا رجيم سريع في اسبوع رجيم سريع

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