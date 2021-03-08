فى 14 يوما.. أسرع رجيم لحرق الدهون



الأسبوع الأول



سناك بعد الفطار بـ 3 ساعات..

ثمرة فاكهة



الغداء الساعة 4 عصرا



أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو شريحة بطاطس مشوية 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية أو فيليه سمك مشوي + سلطة

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو التونة + 3 ملاعق أرز

سناك بعد الغداء بـ3 ساعات

ثمرة فاكهة



الأسبوع الثاني



الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

ثمرة فاكهة







وصفة خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.



مكونات أعشاب لتنحيف البطن

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر

1 ملعقة صغيرة عسل

1 كوب ماء



سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.