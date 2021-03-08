فى 14 يوما.. أسرع رجيم لحرق الدهون

مللت شكل قوامك يمكنك برجيم سريع و مجرب تعزيز حرق الدهون وإنقاص الوزن و تعزيز الأيض برجيم وحيل سريعه لنسف الدهون يقدمها موقع برايت سايد
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الأسبوع الأول
الإفطار 6 صباحا
كوب عصير جريب فروت + بيضة مسلوقة + توست سن
أوشريحتان جبن قريش لايت +كوب شاي بلبن خالي الدسم + توست سن
سناك بعد الفطار بـ 3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغداء الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو التونة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو شريحة بطاطس مشوية
3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية أو فيليه سمك مشوي + سلطة
3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية أو فيليه سمك مشوي + سلطة
سناك بعد الغداء بـ3 ساعات
ثمرة فاكهة
الأسبوع الثاني
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار بـ3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغداء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
العشاء
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة
وصفة خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.
مكونات أعشاب لتنحيف البطن
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.
أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.