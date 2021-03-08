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مرأة

فى 14 يوما.. أسرع رجيم لحرق الدهون

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:03 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

مللت شكل قوامك يمكنك برجيم سريع و مجرب تعزيز حرق الدهون وإنقاص الوزن و تعزيز الأيض برجيم وحيل سريعه لنسف الدهون يقدمها موقع برايت سايد

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الأسبوع الأول

الإفطار 6 صباحا

كوب عصير جريب فروت + بيضة مسلوقة + توست سن
أوشريحتان جبن قريش لايت +كوب شاي بلبن خالي الدسم + توست سن

سناك بعد الفطار بـ 3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغداء  الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو التونة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو شريحة بطاطس مشوية
 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية  أو فيليه سمك مشوي +  سلطة

سناك بعد الغداء بـ3 ساعات 

ثمرة فاكهة

الأسبوع الثاني 

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن

سناك بعد الفطار بـ3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغداء

2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

العشاء

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

ثمرة فاكهة


وصفة خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.

مكونات أعشاب لتنحيف البطن
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة؟
 سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.
أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.
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