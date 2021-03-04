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مرأة

يحرق الدهون ويمنحك الطاقة .. أسرع رجيم لإنقاص الوزن

الخميس 04/مارس/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

حرق دهون البطن والارداف  أمر يمكن الوصول إليه بكل سهولة وبدون حرمان بخطة رجيم سهلة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ومدتها فى 10 أيام تساعد على  إنقاص الوزن وفى الوقت نفسه تمنحك الطاقة خاصة وأنه فى فصل الشتاء يحتاج الكثيرون إلى مزيد من السعرات الحرارية.
إليك خطة الرجيم:

الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا: 

قطعة جبن قريش + 1 توست سن + بيضة مسلوقة

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة + طبق شوفان

الغذاء
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة

العشاء .. قبل النوم بساعتين

كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة 



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الأسبوع الثانى

الإفطار 6 صباحا

بيضة مسلوقة + توست سن +طبق شوفان

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بحليب خالى الدسم

الغذاء

طبق شوربة خضار + قطعة من فيليه لحم المشوي +طبق سلطة 
  2 شريحة لحم مشوي+طبق سوت ++ 3 ملاعق أرز

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

ثمرة فاكهة
يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون
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