فى 30 يوما.. أسرع حيلة لنسف الكرش بسرعة

لإنقاذ الوزن ونسف الكرش بسرعه يمكنك برجيم مجرب وسريع تعزيز حرق الدهون بدون رجيمات قاسية إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى كيفية تطبيقه لمدة 30 يوما.
يمكنك الراحة لمدة اسبوع ثم تكرار الاسبوعين مرة أخرى مع الحرص على ممارسة الرياضة لمدة ساعه يوميا
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الأسبوع الأول
الأسبوع الأول
الإفطار
شريحتان نستو لايت +توست سنكوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
طبق شوفان
الأسبوع الثاني
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن
بيضة مسلوقة + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختار من الآتي .. 2 ثمرة فاكهة
الغذاء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
أو
فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
أو
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
بعد الغذاء بساعتين
كوب من بذور الكتان
+ثمرة فاكهة
العشاء
قطعة نستو لايت +1 توست سن