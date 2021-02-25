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مرأة

بأقل مجهود.. حولي جسمك لمكينة حرق

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:21 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
مع الحاجة للتدفئة في الطقس البارد يضطر الكثيرين إلى لتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية في الشتاء فإذا كنت من هؤلاء وزاد وزنك كثيرا إليك برجيم مثالي لنسف الكرش وإنقاص الوزن في 14 يوما يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.


الأسبوع الأول
الإفطار 6 صباحا
شريحة جبن قريش + توست سن +كوب شاي بلبن خالي الدسم
بيضة مسلوقة + توست سن + قطعة جبن قريش

سناك بعد الفطار بـ3 ساعات..

ثمرة فاكهة
أو
طبق من الشوفان

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه

سناك بعد الغذاء بـ3 ساعات 

مشروب جنزبيل والمريمارية

الأسبوع الثاني 

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن

سناك بعد الفطار بـ3 ساعات..

 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

سناك بعد الغذاء ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء.. قبل النوم بساعتين

كوب زبادى بالليمون

لتحويل جسمك لمكينة حرق مع هذا المشروب يمكنك الاعتماد على المشروبات الحارقة للدهون مثل القرفة والجنزبيل وبذور الكتان بين الوجبات وبدون سكر.
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