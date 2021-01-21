5 حيل تساعدك على فقدان الدهون بشكل أسرع





1. الماء

اشرب كوبًا قبل النوم. هذا يحافظ على استمرار عملية التمثيل الغذائي ويمنع مشاكل القلب.





2. الكربوهيدرات

3. البروتينات

الكينوا





4. الدهون

زيت جوز الهند





5. التخلص من السموم