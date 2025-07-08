رئيس العبور الجديدة يتابع مشروعات المرافق والطرق ويجتمع مع الشركات العاملة بالمدينة

في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات المرافق وإنجاز ملف التقنين بشكل متكامل للأراضي المضافة بالمدن الجديدة.

عقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس الجهاز، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الشركات العاملة في تنفيذ مشروعات المرافق بالأراضي المضافة حديثًا للمدينة، بحضور مسؤولي الجهاز.

وذلك في إطار الحرص على دفع عجلة التنمية واستكمال مشروعات البنية التحتية بمدينة العبور الجديدة.

وخلال الاجتماع، شدد على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وجودة التنفيذ وفق المواصفات الفنية القياسية، مع تذليل جميع العقبات والتحديات التي قد تعوق سير العمل.

و قام بمناقشة موقف تنفيذ مشروعات مرافق أراضي التقنين ومدي إلتزام الشركات بالبرامج الزمنية، حيث أكد رئيس الجهاز على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق الأساسية (مياه – صرف – طرق) في أسرع وقت، لتسليم الأراضي كاملة المرافق للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء ملفات التقنين ودعم الاستقرار العمراني.

كما ناقش الاجتماع تقدم الأعمال بمشروعات مرافق الإسكان بأنواعه المختلفة (اجتماعي – متوسط – أخضر)، حيث وجه سيادته الشركات المنفذة بالالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين قطاعات المياه والصرف والكهرباء والطرق لضمان تيسير الأعمال وعدم تعارضها، بما يسهم في سرعة تسليم الوحدات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ مشروعات الخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي بالمدينة، باعتبارها شرايين الحياة الأساسية للتوسعات الجديدة. وأكد رئيس الجهاز ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ خطوط المياه الناقلة، وخطوط الطرد مع مراعاة التنسيق مع الجهات الأخرى لضمان عدم تعارض المسارات وتحقيق الكفاءة التشغيلية المطلوبة.

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر أن جهاز المدينة يتابع بشكل يومي سير الأعمال ميدانيًا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير أو تأخير، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أقصى درجات الجدية والالتزام لدفع العمل بوتيرة سريعة وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بمدينة العبور الجديدة.