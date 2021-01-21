للتخلص من دهون الشتاء.. تعرفي كيف تحولين جسمك لمكينة حرق؟



الأسبوع الأول



كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان



الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا



2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة



