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أحمــد صبـري
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مرأة

للتخلص من دهون الشتاء.. تعرفي كيف تحولين جسمك لمكينة حرق؟

الخميس 21/يناير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
لتخسيس البطن والارداف بسرعه وبدون رجيمات قاسية إليك رجيم سريع لتحويل الجسم لماكينة حرق دهون وإنقاص الوزن  فى 14 يومبخطة رجيم متوازنه  يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

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الأسبوع الأول

الإفطار 6 صباحا

كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

مشروب جنزبيل والمريمارية

الأسبوع الثاني 

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

كوب زبادى بالليمون

أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
أو
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم


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