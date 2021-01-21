للتخلص من دهون الشتاء.. تعرفي كيف تحولين جسمك لمكينة حرق؟

لتخسيس البطن والارداف بسرعه وبدون رجيمات قاسية إليك رجيم سريع لتحويل الجسم لماكينة حرق دهون وإنقاص الوزن فى 14 يومبخطة رجيم متوازنه يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.
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الأسبوع الأول
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
الأسبوع الأول
الإفطار 6 صباحا
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
مشروب جنزبيل والمريمارية
الأسبوع الثاني
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادى بالليمون
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
أوكوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم