إصابة 3 سيدات بسبب استنشاق كلور بالدقهلية

أصيبت 3 سيدات بضيق في التنفس، اثر استنشاقهن كلور بالخطأ داخل منزل بمدينة جمصة، في محافظة الدقهلية، حيث تم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرىة أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جمصة من المستشفى، بوصول 3 سيدات مصابات بضيق في التنفس، ادعاء استنشاق كلور. وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: نادية أبو الفتح أبو سيف محمد، 42 عاما ، بضيق بالتنفس، ونوره أحمد محمد ريحان، 44 عاما ، بضيق بالتنفس، وابتسام علي محمد سليمان، 41 عاما ، بضيق بالتنفس، اثر استنشاق المادة بالخطأ

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض النيابة