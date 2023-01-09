عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد أيوب: موقف حرس الحدود بالدوري «حرج».. ولا عروض رسمية لزيكو

صدى البلد

 

قال أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، إن الفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي، مهم للغاية، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق طيلة الفترة الماضية.

وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فريقه استعد جيدًا للإسماعيلي، وكان الأخطر طوال المباراة، رغم محاولات المنافس، في العودة إلى المباراة.

txt

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

txt

مشادة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل صادمة

وأشار إلى أن مصطفى زيكو لاعب الفريق، يمتلك إمكانيات كبيرة، وتنبأ بانضمامه للمنتخب الوطني خلال فترة الإعداد قبل بداية الدوري، وهو ما تحقق بالفعل، رغم كونه سنة أولى بالدوري الممتاز.

وأوضح أحمد أيوب، أن زيكو لم تصله أي عروض رسمية للرحيل عن النادي، لكن إذا حدث ووصله عرض مناسب، سيتم مناقشته، مضيفًا «زيكو هداف وقوي وسريع وهي مواصفات اللاعب العصري».

واختتم تصريحاته، بأنه يركز على كل مباراة يخوضها من أجل الخروج بنقطة على الأقل، خاصة وأن فريقه في موقف حرج، موضحًا أن المنافسة في الدوري صعبة، ولا يُمكن توقع فوز فريق على الآخر.

 

الدوري الممتاز هاني حتحوت حرس الحدود الاعلامي هاني حتحوت فريق حرس الحدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بولسونارو يرد على اتهامات رئيس البرازيل له بعد اقتحام مبنى البرلمان والرئاسة

كهربا يشارك في مباراة المصري.. أزمته مع الزمالك تستمر في إثارة الجدل

رئيس مكافحة المنشطات يكشف مفاجأة عن الذي سيحدث لثنائي الزمالك خلال 48 ساعة

احرص عليه .. عمل بسيط يدخلك الجنة ويبعدك عن النار

هطول أمطار رعدية علي مناطق شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

سريع المفعول ..رجيم خارق لحرق ونسف الدهون

طقم شتوى من الذهب يبلغ 600 ألف جنية يثير ضجة على السوشيال ميديا

فطار الشعب.. تناول الفول والطعمية يوميا ابتعد عنه| لهذا السبب

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ