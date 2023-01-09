أحمد أيوب: موقف حرس الحدود بالدوري «حرج».. ولا عروض رسمية لزيكو

قال أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، إن الفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي، مهم للغاية، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق طيلة الفترة الماضية.

وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فريقه استعد جيدًا للإسماعيلي، وكان الأخطر طوال المباراة، رغم محاولات المنافس، في العودة إلى المباراة.

وأشار إلى أن مصطفى زيكو لاعب الفريق، يمتلك إمكانيات كبيرة، وتنبأ بانضمامه للمنتخب الوطني خلال فترة الإعداد قبل بداية الدوري، وهو ما تحقق بالفعل، رغم كونه سنة أولى بالدوري الممتاز.

وأوضح أحمد أيوب، أن زيكو لم تصله أي عروض رسمية للرحيل عن النادي، لكن إذا حدث ووصله عرض مناسب، سيتم مناقشته، مضيفًا «زيكو هداف وقوي وسريع وهي مواصفات اللاعب العصري».

واختتم تصريحاته، بأنه يركز على كل مباراة يخوضها من أجل الخروج بنقطة على الأقل، خاصة وأن فريقه في موقف حرج، موضحًا أن المنافسة في الدوري صعبة، ولا يُمكن توقع فوز فريق على الآخر.