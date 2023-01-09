جمال علام متمسك بـ كلاتنبرج.. ولم يتم إيقاف أمين عمر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم متمسك بالإبقاء على الإنجليزي مارك كلاتنبرج في رئاسة لجنة الحكام، وسيتم تقييم تجربته نهاية الموسم بالكامل.

وقال في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: "مسئول بلجنة الحكام أقسم بأن أمين عمر ليس موقوفًا مطلقا، وهناك تدوير يحدث في كل الجولات بين كل الكام، وسيكون موجودًا في الجولة القادمة لإدارة المباريات بشكل طبيعي".

لجنة الحكام

وأضاف: "لجنة الحكام نفت أيضا تلقي أي اتصالات من أحمد دياب رئيس الرابطة بشأن التحكيم أو التدخل في أي أمور تخص منظمة التحكيم".

وأكمل: "اتحاد كرة القدم أكد بأنه لن يقوم بقيد لاعبين جدد للأندية إلا حال دفع الديون، أو جدولة الديون بالطريقة التي تضمن سدادها في مواعيد منتظمة، كما نادي الزمالك عليه شيكات مستحقة بـ30 مليون لم يقم بدفعها حتى الآن، ومستغرب للغاية من عدم اتخاذ إجراءات للحصول على هذه الأموال".