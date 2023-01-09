عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان تطالب بضم المزيد من الكيانات للعمل الأهلي لتحقيق التنمية المنشودة 

ميرفت الكسان، عضو
ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الرئيس السيسي مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، مؤكدة أن عام 2022 شهد دعماً كبيراً من القيادة السياسية ودفعاً للمجتمع المدني مما أسفر عن نجاح وعطاء وعملاً جاداً مشرفاً متجها نحو حوكمة جهود التنمية. 

 

و أوضحت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الدولة المصرية وفرت المناخ المناسب للعمل الأهلي ،  مشيرة إلى أن وجود الرئيس السيسي فى المؤتمر  يلقي نظرة عن علاقة المجتمع المدني بالمشروعات التنموية التى تتم اليوم على أرض مصر . 

txt

اسمعوا مننا إحنا أصدق.. رسائل هامة للسيسي بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي

txt

برلماني : المجتمع المدني ساهم فى مساندة الطبقات الفقيرة ودعم جهود التنمية

txt

السيسي يدعو الجميع للمساهمة بصورة أكبر في التحالف الوطني للعمل الأهلي

txt

التحالف الوطني للعمل الأهلي: 1.360 مليون مستفيد من القوافل الطبية

و شددت عضو موازنة البرلمان على ضرورة تضافر الجهود وتوحدها بين مؤسسات المجتمع المدني،  و ضم المزيد من الكيانات  للعمل الأهلي للوصول للتنمية المنشودة ، لا سيما فى ظل هذه الظروف وما نتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية من تضخم ، للوصول إلى الأسر الفقيرة من  فئات المجتمع لتخفيف الضغط من على كاهل الدولة. 

وبدأ منذ قليل، مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ميرفت الكسان الرئيس السيسي لجنة الخطة الدولة المصرية موازنة البرلمان الحرب الروسية الأوكرانية تضخم مؤسسات المجتمع المدني مؤتمر التحالف الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

لن يشارك أمام المصري .. صدمة لعشاق الأهلي بشأن محمود كهربا

30 مليون كاش|الاتحاد يصدم الأهلي ويوافق على انتقال مروان عطية لبيراميدز

بعد تصريحات مرتضى منصور .. مروان عطية فى الأهلى رسميًا| اِعرف التفاصيل

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

قصوا شعرها وقتلوا كلبها.. فتاة أكتوبر أفشت علاقتها الآثمة بحبيبها فانتقم منها

الصور الأولى للحظة القبض على مثيري الشغب في البرازيل .. شاهد

جائزة زايد للأخوة الإنسانية| بابا الفاتيكان : ضرورة حماية حقوق النساء والأطفال

شوبير يكشف موعد انتقال مروان عطية إلى الأهلي رسميا

المقصد السياحي المصري ضمن أفضل خمسة وجهات الأكثر إقبالاً خلال عام 2023

بعد انتشار هذه الصورة.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو عقب انتقاله إلى السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

لوائح فيفا تصدم الزمالك وتنتصر لـ الأهلي في شكوى سافيو.. تفاصيل

اتغيرت 180 درجة.. شاهد| ياسمين عز بملابس المدرسة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

خلي بالك.. علامة في الفم تكشف الإصابة عن بـ السرطان

فيديو

مقربون ولعوا الخلافات.. كريم محمود عبد العزيز يكشف سر انفصال والديه.. تفاصيل

بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

سرقوا الهدوم .. أول تحرك برلماني ضد أبليكيشن مكوجى | فيديوجراف

قصة فنانة لبنانية ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ