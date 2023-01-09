موازنة البرلمان تطالب بضم المزيد من الكيانات للعمل الأهلي لتحقيق التنمية المنشودة 

أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الرئيس السيسي مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، مؤكدة أن عام 2022 شهد دعماً كبيراً من القيادة السياسية ودفعاً للمجتمع المدني مما أسفر عن نجاح وعطاء وعملاً جاداً مشرفاً متجها نحو حوكمة جهود التنمية.

و أوضحت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الدولة المصرية وفرت المناخ المناسب للعمل الأهلي ، مشيرة إلى أن وجود الرئيس السيسي فى المؤتمر يلقي نظرة عن علاقة المجتمع المدني بالمشروعات التنموية التى تتم اليوم على أرض مصر .

و شددت عضو موازنة البرلمان على ضرورة تضافر الجهود وتوحدها بين مؤسسات المجتمع المدني، و ضم المزيد من الكيانات للعمل الأهلي للوصول للتنمية المنشودة ، لا سيما فى ظل هذه الظروف وما نتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية من تضخم ، للوصول إلى الأسر الفقيرة من فئات المجتمع لتخفيف الضغط من على كاهل الدولة.

وبدأ منذ قليل، مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.