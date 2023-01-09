شوبير يكشف تفاصيل عقوبة تعاطي المنشطات بعد أزمة فتوح وعبد الله جمعة

أوضح الاعلامي أحمد شوبير مدة عقوبة تعاطي المنشطات بالنسبة للاعبين بعد أزمة لاعبى الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة مع مجلس إدارة الزمالك .

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" للتوضيح من جديد عقوبات المنشطات تكون علي اللاعب فقط وليس النادي وهي عقوبات متفاوته تبدأ من 6 شهور وتصل الي 4 سنوات ايقاف ".

أكد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه يتم اختيار لاعبين بطريقة عشوائية قبل نهاية أي مباراة بعشر دقائق سواء من اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين، وأي لاعب خارج القائمة تماما لا يتم سحب عينات منه.

وقال خميس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المنظمة المصرية تتبع المنظمة الدولية، وإداريا تتبع وزارة الشباب والرياضة، ومن حق المنظمة سحب العينة من أي مكان سواء في البيت أو التدريبات أو أي مكان".