مفاتيح الرزق الواسع .. أدركها بـ آية و4 كلمات قبل الظهيرة

يكثر البحث عن مفاتيح الرزق الواسع، خاصة في صباح اليوم الثلاثاء، حيث كشفت دار الإفتاء عن بعض الأعمال التي تيسر وتهيئ أسباب الرزق الواسع.

مفاتيح الرزق الواسع

ومن مفاتيح الرزق الواسع بحسب دار الإفتاء، تقوى الله والخوف منه، وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا • وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 2-3].

كما أنه من بين مفاتيح الرزق الواسع صلة الرحم، حيث ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وتابعت في بيانها مفاتيح الرزق الواسع، أهمية الاستغفار، حيث قال الله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا • يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا • وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: 10-12]، مشددة على أهمية الدعاء والإكثار منه، فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» أخرجه الترمذي في "سننه".

آية لجلب الرزق الواسع

في حين، أوضح الداعية الإسلامي، الشيخ محمد أبو بكر، أن هناك آية واحدة في القرآن لها سر عجيب في زيادة الأرزاق، مشيراً إلى أن هذه الآية هي قول الحق تبارك وتعالى: "اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ".

وقال أبو بكر في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن هذه الآية لها سر عجيب في زيادة الرزق، في فتح الأبواب لها سر عجيب في توالي العطاءات، لها سر عجيب في تيسير الأحوال، لها سر عجيب في أن يفتح الله للإنسان من حيث لا يدري ولا يحتسب.

وتابع الداعية الإسلامي: “عليك أن تجلس في مصلاك أو في متجرك على طهارة أو في بيتك على وضوء وتردد هذه الآية الكريمة وتعقبها كل مرة بهذا الدعاء”.

وشدد في بيان دعاء لزيادة الرزق، داوم على قول: “اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وألطف بنا فيما جرت به المقادير”، ثم تدعو الله بما شئت من أبواب الخير التي ترجوها وتظل على هذا حتى يؤذن المغرب.

فيما كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن 8 أمور تعد من أكبر أسباب جلب الرزق، حيث ذكر في مقدمتها :" كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله، الاستغفار، التوكل على الله، كثرة الدعاء، قيام الليل، بر الوالدين، الإحسان إلى الأهل والأقارب والأحباب، و الصدقة".

دعاء الرزق الوفير

"اللهمَّ أعنّي على ديني وآخرتي بالتقوى، واحفظني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ".

﻿"اللهمَّ لا تجعلني بدعائك رب شقياً، وكن بي حفياً رؤوفاً رحيماً".

"اللهمَّ أنّك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سرّي، وعلانيتي ولا يخفى عليك شيءٌ من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير المعترف بذنبه، اسألك مسألة المسكين، وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف المُستجير اللهمَّ إنّي أسألك فرجاً قريباً وصبراً جميلًا ورزقاً واسعاً وعافيةً من البلايا واسألك تمام العافية ودوامها، والغنى عن الناس".

﻿"اللهمَّ الطف بي في تيسير كلّ عسيرٍ فإنّ تيسير كلّ عسيرٍ عليك يسير، واسألك اليُسر والمعافاة في الدنيا والآخرة".

﻿"اللهمَّ يا مؤنس كلّ وحيدٍ ويا صاحب كلّ فريدٍ ويا قريباً غير بعيدٍ ويا شاهداً غير غائبٍ، ويا غالباً غير مغلوبٍ يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض".

﻿"اللهمَّ ارحم في الدنيا غربتي، وعند الموت صرعتي، وفي القبور وحدتي، ومقامي غداً بين يديك".

﻿"اللهمَّ إنّي سائلٌ فقيرٌ فأغنني من سعة فضلك، وخائفٌ مستجيرٌ فأجرني من عذابك".

﻿"اللهمَّ اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري ونوراً من بين يدي ونوراً من خلفي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي".

﻿"اللهمّ إنّي أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيءٍ، وبقوتك التي قهرت بها كلّ شيءٍ، وخضع لها كلّ شيءٍ وذلّ لها كل شيءٍ، وبجبروتك التي غلبت بها كلّ شيءٍ، وبعزّتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كلّ شيءٍ، وبسلطانك الذي علا كلّ شيءٍ، وبوجهك الباقي بعد فناء كلّ شيءٍ، وبأسمائك التي ملأت كلّ شيءٍ، وبعلمك الذي أحاط بكلّ شيءٍ، وبنور وجهك الذي أضاء له كلّ شيءٍ، يا نور يا قدّوس يا أوّل الأولين و يا آخر الآخرين، اللهمَّ اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم".

﻿"اللهمَّ يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يومَ الوعيد، والجنة دار الخلود، مع المقرّبين الشهود، والركّع السجود، والموفين بالعهود، إنّك رؤوفٌ ودودٌ، أنت تفعل ما تريد، سبحان الذي تعطَّف بالعزّ وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرّم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلّا له، سبحان ذي الفضل والنِّعم، سبحان ذي العزّة والكرم، سبحان الذي أحصى كلّ شيءٍ بعلمه".