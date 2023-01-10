البيت الأبيض: بايدن ندد بأعمال العنف والهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل

أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ندد بأعمال العنف والهجوم على المؤسسات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة

أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس الامريكي جو بايدن أكد لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا دعمه الثابت له ودعاه إلى زيارة البيت الأبيض

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الوضع في البرازيل بـ"المروع" بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو الكونجرس وقصر الرئاسة والمحكمة العليا في البلاد.



ودان بايدن ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية الاثنين الاعتداء على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البرازيل، مؤكدا أن المؤسسات الديمقراطية تحظى بدعم واشنطن الكامل.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دان أمس الأحد اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، القصر الرئاسي والبرلمان المحكمة العليا في العاصمة البرازيلية، مؤكدا دعم باريس للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

ويزور الرئيس الامريكي جو بايدن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك اليوم الأحد للمرة الأولى منذ توليه منصبه قبل عامين تقريبًا، لمعالجة واحدة من أكثر القضايا المشحونة سياسيًا في البلاد بينما يستعد لمحاولة إعادة انتخابه.

وأعلن بايدن يوم الخميس عن خطط جديدة لمنع المهاجرين الكوبيين والهايتيين ونيكاراجوا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ، وتوسيع جنسيات المهاجرين الذين يمكن طردهم إلى المكسيك ، ومن غير المتوقع أن تسفر الزيارة إلى إل باسو ، تكساس ، عن أي شيء، سوى اختراقات سياسية جديدة.