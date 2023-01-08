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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهجرة والمخدرات على جدول أعماله.. بايدن يبدأ أول زيارة إلى المكسيك لإسكات خصومه

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أول زيارة رسمية له إلى المكسيك، حيث جعل مسألة الهجرة والمخدرات على جدول أعماله بالزيارة.

وبحسب “فرانس برس”، يباشر بايدن زيارة للمكسيك الشريكة الرئيسية لواشنطن، في محطة بمدينة إل باسو جنوبي تكساس، حيث ينظر إلى هذه الخطوة على أنها تهدف لإسكات مآخذ خصوم الرئيس الأمريكي عليه بأنه لم يزر الحدود المشتركة بين البلدين التي تمتد على 3100 كيلومتر منذ توليه منصبه قبل عامين.

وغدًا، الاثنين، يتوجه الرئيس الأمريكي إلى مكسيكو للقاء نظيره أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يشاركه يوم الثلاثاء في قمة ثلاثية تضم أيضا رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

وقال مايكل شيفتر، مدير معهد الحوار بين الأمريكيتين، إن المكسيك مناسبة جدا لبحث مسألتي الهجرة والجرعات الزائدة المسجلة بالآلاف في الولايات المتحدة بمادة الفنتانيل، وهي مخدر صناعي تنتجه كارتلات مكسيكية.

وأشار إلى أن هاتين المشكلتين البالغتين أصبحتا نقطتي ضعف سياسيتين بالنسبة للرئيس الأمريكي.

ومع تسجيل نحو 2.3 مليون عملية توقيف وإجراءات طرد مهاجرين غير نظاميين في عام 2022، فإن على بايدن أن يتخذ موقفا حازما على هذا الصعيد في حال قرر الترشح لولاية ثانية.

وقبل التوجه إلى إل باسو، سبق لبايدن أن أعلن عن برنامج سيسمح لثلاثين ألف شخص كحد أقصى من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الدخول ألى الولايات المتحدة بطريقة قانونية شهريا.

وتطبق هذه الحصة على العمال الداخلين بطريقة قانونية الذين لديهم كفيل في الولايات المتحدة، فيما لا يزال أولئك الذين يحاولون الدخول بطريقة غير قانونية يواجهون احتمال الطرد.

الرئيس الأمريكي بايدن جو بايدن المكسيك الهجرة المخدرات

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