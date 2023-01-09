عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا والولايات المتحدة والمكسيك يدينون محاولات تقويض الديمقراطية في البرازيل

صدى البلد

أدانت حكومات كندا والمكسيك والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، محاولات تقويض الديمقراطية في البرازيل والتداول السلمي للسلطة، بعدما اقتحم مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الأحد، مقرات السلطات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي "نحن نقف مع البرازيل وهي تحمي مؤسساتها الديمقراطية، تدعم حكوماتنا الإرادة الحرة لشعب البرازيل. نتطلع إلى العمل مع الرئيس لولا لتقديم المساعدة لبلداننا، ونصف الكرة الغربي، وخارجها."

وقال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو في تغريدة، إن "احترام الحق الديمقراطي للناس أمر بالغ الأهمية في أي ديمقراطية، بما في ذلك بالبرازيل". وأضاف: "نؤكد مجددا دعمنا الرئيس لولا"، منددا بشدّة بـ"أعمال العنف" التي ارتكبت الأحد في العاصمة البرازيلية.

كندا المكسيك الولايات المتحدة الرئيس البرازيلي رئيس الوزراء الكندي العاصمة البرازيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 130 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في سعر الجرام

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

بالقانون .. إعفاء المستأجر من دفع إيجار المسكن خلال هذه الفترة

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

انتهاء أزمة الحشيش.. أحمد فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

عاجل.. مفاجأت من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

ترشيحاتنا

أغربها النعاس.. تناول هذه الفاكهة الشتوية بكثرة يصيبك بأمراض مختلفة

السعودية.. قرار عاجل من تعليم الحدود الشمالية والشرقية بشأن الدراسة

رقم ضخم.. البنك الأهلي يعلن حصيلة شهادات الـ 25% حتى الآن |فيديو

يتنازل عن الدعوى القضائية.. مصطفى كامل ينهى أزمة محمد عبد السلام.. فيديو

50% فلوس قديمة.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الشهادات الجديدة| فيديو

السيسي يدعو المجتمع المدني لتكثيف العمل الخيري خلال العام.. إنجازات 8 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. علامات تظهر في الفم تشير للإصابة بالسرطان

الجلد الذهبي.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

هل تخاف من الصلع؟.. ابتعد عن هذه المشروبات

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

فيديو

الذهب بيرخص.. ماذا يحدث في الأسعار؟

تخلص منها وأتصور سيلفي معها.. تفاصيل حادث الدقهلية|شاهد

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

جنة الله في الأرض .. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ