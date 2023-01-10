16 عاما على إطلاق الآيفون الأول.. تطور الهاتف الذي غير كل شيء

ستة عشر عاما مضت حينما قدمت شركة آبل الأمريكية أول هاتف آيفون إلى العالم، حينها وقف ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي للشركة على خشبة المسرح في معرض Macworld Expo في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 9 يناير من عام 2007 .

ونطق ستيف جوبز حينها بكلمات من شأنها أن تسجل في التاريخ لتقديمها جهازًا سيغير كل شيء. وقال جوبز: "اليوم ، ستقوم آبل بإعادة اختراع الهاتف" ، وكشف النقاب عن "iPhone" الذي تميز في ذلك الوقت بتصميمه المستقبلي ، وشاشة عرض متعددة اللمس بدون لوحة مفاتيح فعلية ، مع النظام التشغيلي iPhoneOS، وفقا لـ موقع MacRumors .

16 عاما على إطلاق "الآيفون الأول"

ووصف جوبز هاتف “iPhone‌” بأنه “iPod” مزود بعناصر تحكم تعمل باللمس بالإضافة إلى كونه هاتف وجهاز اتصالات مع إنترنت غير مسبوق ، وهي ثلاث أشياء متميزة لم يتمكن أي جهاز في ذلك الوقت من معالجتها كلها مرة واحدة.

واحتوى "الآيفون الأول" على شاشة LCD مقاس 3.5 بوصة ، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل ، وهيكل من الألومنيوم والبلاستيك، واستمرت آبل كل عام بإصدار نسخ أحدث منذ إصدار ‌آيفون الأصلي .

و استمرت آبل في تحديث آيفون بميزات وإمكانيات جديدة، حيث كانت أول إعادة تصميم مهمة لـ ‌آيفون جاءت مع iPhone 4 في عام 2010 ، بعد ثلاث سنوات من تقديم آيفون الأصلي.

16 عاما على إطلاق "الآيفون الأول"

وشكل ‌iPhone‌ 4 نقطة تحول في تاريخ ‌iPhone‌ ، حيث قدم تصميمًا جديدًا تمامًا بحواف مسطحة ، وشاشة Retina جديدة تمامًا ، ومعالج A4 ، وكاميرا بدقة 5 ميجابكسل ، وفلاش LED .



بعد ذلك بعامين ، وضع iPhone 5 علامة إعادة تصميم أخرى لـ ‌iPhone‌ ، مما جعله أطول مع شاشة Retina أكبر ، شريحة A6 ، وتصميم نحيف يجعله "أنحف هاتف ذكي في العالم" في ذلك الوقت ، وهو iSight الجديد بدقة كاميرا 8 ميجابكسل .

16 عاما على إطلاق "الآيفون الأول"

وبعدها قدمت آبل العديد من الابتكارات التي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا ، مثل Touch ID و Face ID والكاميرات المتقدمة وأداء الهواتف الذكية الرائد في الصناعة وعمر البطارية والتصاميم الأنيقة والنظام البيئي المتكامل للأجهزة .



وتشتمل اليوم أحدث مجموعة لهواتف آيفون على خمسة طرز مختلفة: iPhone SE و iPhone 14 و ‌iPhone 14‌ Plus و iPhone 14 Pro و ‌iPhone 14 Pro‌ Max. تشتمل على ميزات لا يمكن تصورها في وقت آيفون الأصلي ، بما في ذلك شاشة عرض كاملة بدون زر الصفحة الرئيسية وحواف رفيعة ، وميزة التعرف على الوجه ، وتسجيل فيديو بدقة 4K ، وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل ، وجزيرة ديناميكية ، وشاشة ذات معدل تحديث أعلى ، وجميع مميزات وإمكانيات iOS 16.