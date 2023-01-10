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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار الخير تعيد الحياة لهور الحويزة بالعراق

صدى البلد

أعلنت وزارة الموارد المائية بالعراق، عودة الحياة إلى هور الحويزة بفعل تحويل جزء من مياه الأمطار بأتجاه الهور.


وقال مدير إدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان سلام سعدون في بيان بحسب وسائل إعلام محلية إن الوزارة أستثمرت سقوط مياه الامطار وتحويلها الى هور الحويزة عن طريق مغذياته الثلاث (الحسيچي وأم الطوس و الزبير)، أدى الى نسب أغمار مقبولة مقارنة بالأعوام السابقة".

واضاف البيان، أن "هناك تنسيقاً عالياً بين مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية متمثلاً بإدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان ومديرية الموارد المائية في المحافظة لضمان إستثمار مياه الأمطار لتعزيز الأهوار الجنوبية".

وأشار الى، أن "الاطلاقات المائية الناتجة عن سقوط الأمطار أثرت إيجاباً على الواقع البيئي والاحيائي للاهوار".

وتابع البيان، أن "مياه الأمطار ساهمت بتحسن الواقع الاقتصادي لسكان الاهوار الذي يعتمد على مصادر الصيد واستخدام العلف الخضري للمواشي".

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