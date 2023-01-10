أخبار التعليم.. طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس .. جامعة حلوان: طلابنا حرروا 14204 مواطنين من الأمية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان: طلابنا حرروا 14204 مواطنين من الأمية

حققت حركة تعليم الكبار ومحو الأمية، في مصر نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما دشن المبادرة من أجل حياة أفضل وتعليم يليق بالمصريين.

فاجعة رحيل عروس جامعة طنطا.. التفاصيل الكاملة لوفاة الطبيبة يارا السقا|فيديو

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، استمرار موجه الصدمة والوجيعة بين صفوف الآلاف من الأسر والعائلات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك، عقب انتشار أنباء وفاة الطبيبة الشابة يارا السقا استشاري الأوعية الدموية وأمراض القلب عقب وفاتها بسبب الإجهاد الزائد أثناء خدمته المرضي باحدي المستشفيات الخاصة.

مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يستعرض جهود الكليات في الاعتماد المؤسسي.. صور

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم، الثلاثاء، اجتماعه الدوري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

خبير: البرامج البينية تميز الطالب بممارسة الانفتاح المبكر على المجالات المعرفية

تسعى الجامعات المصرية لتطوير برامج دراسية جديدة تواكب سوق العمل، وأثبتت الدراسات المتعلقة بأسواق العمل الدولية أن عددا كبيرا من خريجي الجامعات في العالم لا يلبي تطلعات احتياجات سوق العمل الحديثة، لذلك اهتمت مصر في الآونة الأخيرة بشكل واسع ببرامج الدراسة الدولية التي تتوافق مع تطلعات احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك في الإطار الذي يهدف إلى الوصول إلى خطة التنمية المستديمة 2030.

جامعة جنوب الوادى تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية

أعلنت جامعة جنوب الوادى، عن تنظم مسابقة الأم المثالية لكل منتسبي جامعة جنوب الوادى من السيدات "أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإدارى، وأعضاء الخدمة المعاونة" بجميع الكليات فى قنا والغردقة والادارات المركزية والمستشفيات الجامعية.

"بيأكله في بؤه".. مشهد إنساني بين معلم وتلميذه يهز السوشيال ميديا

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة إنسانية لاقت تعاطف جميع رواد فيس بوك خلال الساعات الماضية.

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

استياء شديد علي موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، بعد انتشار صورة لمحادثة عبر“واتساب” بين طلاب وأحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات، حيث تنمر فيها الطلاب على عضو هيئة التدريس.