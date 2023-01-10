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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: البرامج البينية تميز الطالب بممارسة الانفتاح المبكر على المجالات المعرفية

طلاب
طلاب

تسعى الجامعات المصرية لتطوير برامج دراسية جديدة تواكب سوق العمل، وأثبتت الدراسات المتعلقة بأسواق العمل الدولية أن عددا كبيرا من خريجي الجامعات في العالم لا يلبي تطلعات احتياجات سوق العمل الحديثة، لذلك اهتمت مصر في الآونة الأخيرة بشكل واسع ببرامج الدراسة الدولية التي تتوافق مع تطلعات احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك في الإطار الذي يهدف إلى الوصول إلى خطة التنمية المستديمة 2030.

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خبير تعليم يوضح أبرز معوقات تطبيق البرامج البينية بالجامعات المصرية

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن الجامعات المصرية تحرص على مواكبة التخصصات العالمية لان سوق العمل متغير، وهو ما يحتم على الأقسام العلمية إعادة النظر في خططها الدراسية بهدف تضمينها، إلى جانب المواد التخصصية حيث يقوم الطالب باختيار بعضا منها بما يتناسب مع ميوله وتوجهاته المستقبلية. 

وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن استحداث البرامج البينية ومتعددة التخصصات وتشجيع الابتكار متعدد التخصصات، سيمكن الطالب من الاستعداد بشكل أفضل لعصر التخصصات المتداخلة من خلال ممارسة الانفتاح المبكر على أكثر من مجال معرفي.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن اهمية البرامج البينية تأتي في كونها تساعد في حل مشكلات واقعية من خلال تكامل أكثر من تخصص علمي، وتناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحالي، وتعمل علي إزالة الحواجز بين المعرفة النظرية و التطبيق العملي لها، كما تطور هذه البرامج مهارات التفكير البيني لدي الطلاب بحيث يكونون قادرين علي تحليل رؤي من منظورات مختلفة و قادرين علي الإبداع في مجالات متكاملة.

وشدد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، علي أن طبيعة سوق العمل متغيرة لذلك يجب مواكبة تلك المتغيرات عن طريق إضافة تخصصات جديدة أو إغلاق بعضها وهو ما يحصل في معظم الجامعات فعلى سبيل المثال يتم تفعيل بعض البرامج بعد أن تم إيقافها لفترة من الزمن ثم يعاد فتحها مرة أخرى لحاجة السوق إليها وتتم إعادة هيكلة البرامج بشكل مستمر.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن التخصصات العلمية مطلوبة أكثر من قبل الطلبة ولكنها تحتاج إلى مجهود إضافي وهي تلبي طموحات الطالب بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مدارس الثانوية تقوم بتوجيه الطالب مهنيا وتعطيه لمحة عامة عن سوق العمل حتى يقوم باختيار التخصص المطلوب والذي يتناسب مع قدراته وطموحاته.

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