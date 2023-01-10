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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات تثقيفية واكتشاف مواهب وأنشطة متنوعة بثقافة شمال سيناء

صدى البلد

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى، حيث عقد قصر ثقافة العريش أمسية شعرية للشاعر د. سمير محسن بحضور محمد محروس مشرف نادى أدب العريش.

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تأمين الثروة الحيوانية

 

 كما عقد قصر ثقافة بئر العبد، محاضرة تثقيفية حاضرتها الدكتورة كامليا كمال رئيس قسم الارشاد مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، تحدثت فيها عن مرض السعار، والأسباب والعلاج وطرق الوقاية، كما تحدثت عن التأمين علي الثروة الحيوانية، و الفائدة التي تعود علي المربي، أدارها ابراهيم القطاوي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الطب البيطري، وهيئة قصور الثقافة، بينما اقام مدير بيت ثقافة المساعيد بمجلس مدينة العريش محاضرة تثقيفية بعنوان "بالتحدى أستمر فى نجاحى" بحضور اللواء أسامة أحمد العفش رئيس المجلس، القاها الدكتور عبدالكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش. 


وفى جانب أخر بمكتبة الكرامة الثقافية، تم مناقشة كتاب بعنوان "البالون العجيب" تأليف عبد التواب يوسف، ناقشة مع رواد المكتبة، هجرس سالم، سلامه احمد، عايده صباح، وفى بيت ثقافة 30 يونية بقرية رابعة قام مدير البيت بإكتشاف وتنمية مواهب رواد البيت فى، الشعر والالقاء والرسم.

إقليم القناة وسيناء الثقافي فرع ثقافة شمال سيناء نادى أدب العريش قصر ثقافة بئر العبد العريش مكتبة الكرامة الثقافية

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