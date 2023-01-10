نجوم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي.. رضا سيد شخصية مؤثرة كرمها الرئيس

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الشخصيات المؤثرة في العمل الأهلي والتنموي، على هامش المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، على رأسهم اسم الراحلة أنيسة حسونة، إحدى أيقونات العمل التطوعى والخيرى فى مصر، وتسلم التكريم نيابة عنها زوجها شريف ناجي.

تكريم رضا سيد حسن

كما كرم الرئيس السيسي، رضا سيد حسن، باحثة ماجستير القانون العام، والتي بدأت رحلة تعليمها من فصول محو الأمية بتصميم ومثابرة، واستطاعت التغلب على كافة التحديات التي تواجه فتاة من ذوي البصيرة وتطوعت لمساعدة الأطفال من ذوي البصيرة لتعلم طريقة برايل.

وقالت رضا سيد حسن، باحثة ماجستير القانون العام، إنها لم تكن تعلم بهذا التكريم على الإطلاق، ولكنها تلقت دعوى من جمعية رسالة بشكل عادي جدًا، لأنها حصلت على محو الأمية من تلك الجمعية، مشيرة إلى أنها "كانت تدرس بطريقة المكفوفين بريل، والجمعية كانت توفر لها من يساعدها في الدراسة حتى حصلت على محو الأمية".

قالت رضا سيد حسن لـ"صدى البلد"، إنها حصلت على شهادة المكفوفين من "النور والأمل"، وعندما تعلمت تطوعت لتقوم بتدريس طريقة "برايل" للأطفال المكفوفين، وحصلت على ماجستير القانوون العام، وفوجئت بتكريم الرئيس السيسي لها أثناء فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي، وهذا الشعور كان لا يوصف على الإطلاق.

وتابعت رضا سيد حسن، إنها كانت تعلم أن الله سوف يجازيها بتكريم من الرئيس على المجهود التي بذلته أثناء دراستها، وكانت أجمل مكافئة هي اهتمام الرئيس بهم، وإهدائه تكريم لهم أمام جميع المصريين، وهذا فخر لهم وللأسر التي ينتمون لها، فالرئيس المصري دائمًا يكرم العناصر المميزة فقط.

واختتمت رضا سيد حسن، بأنها تتمنى من الرئيس السيسي أن تحصل على فرصة تعيين بنسبة الـ"5%"، لأن جميع الوظائف التي يتم طرحها يكون الحد الأقصى للتقديم فيها 30 عاما، وهي تبلغ من العمر 38 عاما، فالفترة التي لم تتعلم فيها كانت صعبة، وكانت الأسر لا تهتم بتعليم المكفوفين، وهذا ليس ذنبها، فعندما، معقبة: "عندما اتيحت لي الفرصة عملت على استغلالها ومن خلال موقعكم أقدم الشكر للرئيس على احتضانه لنا".

العمل الأهلي والتنموي

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا.

ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالي في القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هاما في مساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة في تقديم الدعم العيني بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادي.

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ووفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا اقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.