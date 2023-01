وصل متأخرًا ويمازح الجميع| براد بيت يستمتع في كواليس حفل جولدن جلوب

يقضي نجم هوليوود براد بيت وقتاً ممتعاً في كواليس حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، بعد ما وصل متأخرًا ولم يلحق بالسجادة الرمادية.

والتقطت عدسات الكاميرات صورًا للممثل براد بيت وهو يستمتع بوقته مع المخرج كوينتين تارانتينو، وأوستن بتلر، وبطلة فيلمه الجديد مارجو روبي.

أفضل ممثل مساعد سينما

بريندان جليسون, The Banshees of Inisherin

كي هوي كوان, Everything Everywhere All at Once

باري كيوجان, The Banshees of Inisherin

براد بيت, Babylon

إيدي ريدماين, The Good Nurse

وترشح براد بيت ضمن القائمة السابقة، لكنه خسر الجائزة لصالح كي هو كوان الذي فاز لأول مرة بجولدن جلوب، وعبر عن سعادته في هذه اللحظة.

وغابت الممثلة الشابة زيندايا عن حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، رغم حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل Euphoria.

وعلّق مقدم حفل جولدن جلوب بشكل ساخر على إعادة توم كروز جوائزه الثلاث إلى رابطة هوليوود للصحافة، قبل تقديم جائزة زيندايا.

ودخلت النجمة الشابة زيندايا التاريخ بترشحها كأصغر منتجة ضمن قوائم جوائز إيمي التليفزيونية عن مسلسلها الشهير Euphoria.